İngiltere pazarına girmeyi hedefliyoruz

Azuree, Euphoria ve Sırena Yachts’ olmak üzere üç marka için üretim yapan Sırena Marine’in Bursa Orhangazi’deki 150 dönümlük bir alana yayılmış entegre tesisinde 1.000’in üzerinde kişi çalışıyor. Sırena Marine Ticari Direktörü Ali Onger, “RMK Tersanesi içinde de bir hangarımız bulunuyor.

Bunun dışında Yalova’da da yeni bir yatırım için harekete geçtik. 2016’da kendi yarattığımız Sırena Yachts markasıyla son derece rekabetçi olan lüks motoryat sektörüne Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi olarak girdiğimiz günden bu yana dünyadaki tekne severlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyoruz.

Öyle ki bugün Türkiye’nin küresel tekne üreticisi olarak el işçiliğimiz, yaratıcılığımız ve kalitemiz ile dünyanın dört bir yanında tekne severlerin ilk tercihlerinden biri haline gelmiş durumdayız” diyor. Yüzde 100 yerli işçilikle ürettikleri tekneleri, sundukları kalite, yaratıcılık ve el işçiliği ile Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın önde gelen pazarlarına sunmaya devam ettiklerini anlatan Onger, “Bugüne kadar 500’den fazla tekne ürettik.

Tekne üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. Amerika pazarında çok güçlüyüz. Bugün kadar Sırena Yachts markasıyla ürettiğimiz 100’ün üzerindeki teknenin yarısını ABD pazarına gönderdik. Amerika’da kendi segmentimizde ilk üç arasındayız. İspanya, İtalya ve Fransa gibi güçlü olduğumuz diğer pazarlardan sonra Avrupa’da önümüzdeki yıl İngiltere pazarına da girmeyi hedefliyoruz.

Aynı zamanda Asya’da da Çin, Tayland ve Hong Kong gibi ülkeler de radarımızda olacak” açıklamasını yaptı. Onger, son yıllarda Türkiye’deki tekne severlerden de yoğun talep aldıklarını belirterek, şunları söyledi: “Yurt dışı ve yurt içinden gelen yoğun talep sebebiyle geçen sene kapasitemizi yüzde 20 artırdık.

Buna rağmen 2024 için aldığımız siparişlerimizi şimdiden tamamlayarak üretim planlamamızı doldurduk. Bazı modellerde 2025’i bile kapattık. Türk işçiliği ile dünyanın en iyi tasarımlarını bir araya getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde daha büyük teknelere odaklanmak istiyoruz. 24 metre altı teknelerde ürün geliştirmeye devam edeceğiz ama önümüzdeki 5 yıl içinde 30 metre üzerinde yeni modellerimizle piyasaya çıkmak istiyoruz. Yalova’daki yatırımı da 30 metre üzeri teknelerin üretimi için yaptık.

Sırena Marine olarak 2024 ve sonrasında bir gündemimiz tekne boyutlarının büyümesiyken bir diğer gündemimiz de sürdürülebilirlik olacak. Daha az karbon salımı için hibrid modelleri de gündemimize alacağız. Yeni projemizi bu kapsamda Dusseldorf Fuarı’nda duyuracağız. Bu bir başlangıç olacak ve diğer modellerimize de bunu müşteri taleplerine bağlı olarak uygulamayı planlıyoruz.”