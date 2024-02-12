İnşaat maliyetinde bir yılda yüzde 68'lik artış
İnşaat maliyetleri bir yılda yüzde 68'e yakın artış gösterirken, işçilik endeksindeki yükseliş yüzde 111,83'ü buldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,31 yükseldi.
İşçilik ücreti ikiye katlandı
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,05, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 54,26, işçilik endeksi yüzde 111,83 artış gösterdi.
Bina maliyetinde yüzde 66'lık artış
Bina inşaatı maliyet endeksi, Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 2,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,42 yükseliş kaydetti.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,46, işçilik endeksi yüzde 1,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,72, işçilik endeksi yüzde 111,62 yükseldi.
Diğer yapılarda maliyet daha hızlı yükseldi
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,28 arttı. Kasım 2023'e kıyasla malzeme endeksi yüzde 0,83, işçilik endeksi yüzde 2 artış sergiledi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,18, işçilik endeksi yüzde 112,63 yükseliş gösterdi.