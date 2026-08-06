İnşaat malzemelerinde ihracat birim değeri 0,63 dolar

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Buna göre, ihracat birim fiyatı sınırlı ölçüde gerilerken, ithalat birim fiyatındaki yükseliş devam etti. Mayıs ayında inşaat malzemesi sanayisi ihracatı 2,67 milyar dolar olarak gerçekleşirken, inşaat malzemesi sanayisi ortalama ihracat birim fiyatı mayıs ayında 0,63 dolar/kg oldu.

Rapora göre; 2026 yılı mayıs ayında inşaat malzemesi sanayi ithalatı bir önceki nisan ayına göre yüzde 20,8 geriledi ve 1,09 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında ithalat 1,38 milyar dolar seviyesindeydi.

Nisan ayında 368,6 bin ton olan ithalat miktarı, mayıs ayında yüzde 26,2 azaldı ve 271,9 bin ton oldu. Nisan ayında 3,74 dolar/kg olan ithalat birim fiyatı, mayıs ayında yüzde 7,4 artarak 2026 yılındaki yükseliş eğilimini sürdürdü.

Sektörün dış ticaret fazlası mayıs ayında yaklaşık 1,58 milyar dolar oldu.