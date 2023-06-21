İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziranda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 arttı.

Endeks inşaat sektöründe yüzde 3,5 azalış gösterdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mayısta 117,4 iken haziranda 118,1 değerine yükseldi. Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,6, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,9 artarken, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,7 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi mayısta 116,7 iken bu ay 117,7'ye arttı. Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,6 azalırken, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2 ve mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,6 artış gösterdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 92,2 iken bu ay 88,9'a geriledi. İnşaat sektöründe geçen aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 4,7 ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 2,4 azalış oldu.