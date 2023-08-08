İnşaat seramikleri ihracatın zirvesinde

2023 yılının ilk yarısında Türk Lirası aşırı değerlenirken, çoklu kurlar oluştu, finansmana erişim zorlaştı ve ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler yaşandı. Bu seyirden etkilenen endeks, ilk yarı sonunu 0,82 puan ile negatif kapadı. 2023 ilk yarı sonu endeks verilerine göre; en yüksek ihracat katkı oranını puanında düşüş olmasına rağmen 7,36’lık oranla inşaat seramikleri gerçekleştirdi.

Hemen hemen tüm sektörlerin katkı oranlarında, ihracattaki yavaşlamadan ve ithalattaki artıştan kaynaklı düşüş yaşandı. İnşaat seramikleri ihracatı 2023 yılının ilk yarısında yüzde 31,6 düşüş gösterdi. 2023 yılının ilk yarısında ihracat pazarları ve özellikle Avrupa’daki yavaşlama etkili oldu.

İnşaat seramikleri ihracatı 2023 yılı ilk yarısında 522 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılının ilk yarısında seramik kaplama malzemeleri ihracatı değer olarak yüzde 38,3 azalarak, 361 milyon dolara geriledi. Seramik sağlık gereçleri ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 9,6 azaldı ve 161 milyon dolar olurken, seramik kaplama malzemeleri ihracatı miktar olarak 50,8 azalarak 707 bin 845 tona indi.

Türk seramik sektörünün dünyada önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı İlter Yurtbay, “Gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, yerli kaynaklarla üretim yapan ve ihracatta öne çıkan seramik sektörü ekonomimize katma değer sağlamaya ve ihracatta liderliğini korumaya devam ediyor. Hedefimiz, yeniden şekillenen dünya pazarında ve tedarik zincirinde Türk seramiklerinin kalıcı olarak yer almasıdır. 2023 yılının ilk yarısında, büyük bir deprem felaketi yaşanmış olsa da inşaat seramiklerinin ihracata olan katkısı göz ardı edilemez” diye konuştu.