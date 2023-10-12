İnşaatçılardan enflasyona karşı ‘keşif bedeli’ talebi

Fahiş fiyat artışları ve enflasyonun başta ev sahibi kiracı ilişkileri olmak üzere pek çok ticari ilişkide taraflar arasında anlaşmazlığa sebep olduğuna dikkat çeken Mehmet Uslu, bu anlaşmazlıklardan bir tanesinin de mal ve hizmet sağlayıcıları ile potansiyel alıcılar arasında yaşanan keşif bedeli konusu olduğunu belirtti.

Artan maliyetlerini satış fiyatlarına yansıtamayan mal ve hizmet sağlayıcılarının, masraflarını minimize etmeye çalışarak ayakta kalmaya çalıştıklarını vurgulayan Mehmet Uslu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Eskiden ücret alınmadan yapılan keşif hizmeti günümüz şartlarında artık ücret alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

İşletme sahipleri keşiften doğacak yakıt giderini ve harcanacak zamanın bedelini “keşif bedeli” olarak potansiyel alıcılardan talep etmektedir. Bu değişimi kabul etmek ve ayak uydurmak bazen zor olabilir. Bu zaruri uygulamanın ticaret hayatına girdiğinin herkes tarafından kabul edilmesi gerekir.”