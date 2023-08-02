İnşaatta malî sicil affı ve fiyat farkı düzenlemesi hayati
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, inşaat sektöründe son yıllarda girdi maliyetlerindeki yüksek artışların kamuya iş yapan müteahhitlerin üzerindeki yükü taşınamaz hale getirdiğine işaret etti.
Eren, “Özellikle pandemi sonrasında yaşanan maliyet artışı sorununun aşılamamasıyla teminat mektupları nakde çevrilen kamu projeleri üstlenmiş müteahhitlik firmalarına tek seferlik malî sicil affı getirilmesi yoluyla yasakların kaldırılması ve irat kaydedilen teminat mektuplarının iadesi, şartsız tasfiye hakkı, ek fiyat farkı ödenmesi hususları Anadolu’nun dört bir yanındaki binlerce müteahhit için hayati hale gelmiştir” dedi.
TMB Başkanı Eren, salgının etkileri ve döviz kurundaki artışla birlikte 2021 yılında temel girdi maliyetlerinde yüzde 150 düzeyine varan fiyat artışları yaşandığı görülen inşaat sektöründe, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte 2022 yılında bu oranın yüzde 170'i aştığını belirtti.