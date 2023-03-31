İş Bankası’ndan çalışanlarına 11 maaşlık temettü

2022 yılında net kârını önceki yıla göre yüzde 355 artışla 61,6 milyar TL’ye yükselten Türkiye İş Bankası, çalışanlarına rekor temettü dağıtma kararı aldı.

Bankanın dün yapılan olağan genel kurul toplantısında, çalışanlara dağıtılacak kâr payı, 3,1 milyar TL olarak belirlendi. Geçen sene bu rakam 360 milyon TL idi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, dün çalışanlara gönderdiği e-postada, tüm çalışanlara 11,27 maaş temettü verileceğini bildirdi.

"Çok zor bir yılı sıra dışı bir başarıyla kapatttık"

Aran, e-postada “Bankamız çok zor bir yılı sıra dışı bir başarıyla kapatarak ‘en büyük özel banka’ ve ‘en kârlı banka’ unvanlarının yanına ‘piyasa değeri en yüksek banka’ unvanını da eklemeyi başarmıştır. Bu olağanüstü başarının elde edildiği yılda temettü oranımız da sıra dışı bir şekilde 11,27 maaş olarak hesaplanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu temettü ödemesi, 3 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. Bankanın yaklaşık 23 bin çalışanına 3 Nisan’da aylık çıplak maaşlarının 11,27 katı kadar ödeme yapılmış olacak.