İş sağlığı ve güvenliğinde teknolojiden faydalanılıyor

İş yerlerinde olabilecek kazalar ve sağlık sorunlarına karşı alınacak birtakım önlemler, bu sorunlarla karşılaşılmasını azaltıyor. İş sağlığına ve güvenliğine dikkat çekmek için 4-10 Mayıs tarihleri İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak anılıyor ve bu konuda farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Proaktif yaklaşımlı çalışma prensibiyle iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, iş kazalarını önleme ve meslek hastalıklarından korunmayı hizmetlerinin odağına koyan Bilkent Holding Tepe Kurumsal Çözümler grubu şirketlerinden Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri’nin (İSG) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Özgür Aşıcı, bu hafta vesilesiyle iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili soruları yanıtladı.

"Çalışanlar sağlık ve güvenliğe önem veren iş yerlerinde daha üretken oluyorlar”

İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacının, sürekli olarak tehlike ve riskleri değerlendirilmesi, kontrollerin uygulanması, insanlara ve çevreye zarar gelmesini önlemek için iş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilerek bir güvenlik kültürünü oluşturmak olduğunu belirten Aşıcı, bu tedbirlerin önemini, alınabilecek önlemler ile iş sağlığı ve güvenliği konularında kullanılabilecek en yeni teknolojileri aktardı.

İş sağlığı ve güvenliğinin önemiyle ilgili konuşan Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Bülent Özgür Aşıcı, “İş sağlığı ve güvenliği, çalışma ortamındaki potansiyel tehlikeleri belirlemek, ortadan kaldırmak, mümkün değilse, bu tehlikeleri azaltmak için en iyi uygulamaları geliştirmek ve çalışanları kaza önleme ve müdahale konusunda eğitmek için tasarlanmış bir dizi süreç ve prosedürdür. Çalışanların iş gününün sonunda evlerine güvenli ve sağlıklı dönmelerini sağlamak ahlaki sorumluluktur. Çalışanlar sağlık ve güvenliğe önem veren iş yerlerinde daha üretken oluyorlar” dedi.

Aşıcı, iş sağlığı ve güvenliği için iş yerlerinde alınan önlemlerle ilgili ise şunları söyledi:

“Risk yönetimi, işyerindeki tehlikelerin neden olduğu sağlık ve güvenlik risklerini kontrol etmek için adım adım ilerleyen bir süreçtir. Çalışma alanında tespit edilen tehlikeler için birkaç adım izleniyor. Bunlardan bir tanesi, tehlikeleri ortadan kaldırma. Bu, toksik bir kimyasal, ağır nesne veya keskin bir alet kullanmayı bırakmak için çalışma sürecini değiştirmeyi içerebilir. Bir diğeri, tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirme. Örneğin, solvent bazlı mürekkeplerin yerine bitki bazlı baskı mürekkeplerinin kullanılması olabilir.

Mühendislik önlemleri alınabilir. Bu, ekipman veya çalışma alanında değişiklik yapmayı, koruyucu bariyerler kullanmayı, havalandırmayı ve daha fazlasını içerebilir. Talimat, prosedür gibi idari önlemler alınabilir. Bunlara tehlikelere maruz kalma süresini, sıklığını veya yoğunluğunu azaltan iş uygulamaları diyebiliriz. Örneğin, iş süreci eğitimi, iş rotasyonu, yeterli dinlenme molalarının sağlanması, tehlikeli alanlara veya makinelere erişimi sınırlamak. Kişisel koruyucu donanım (KKD) da önemli. Diğer kontrol yöntemleri tehlikeli maruziyeti güvenli seviyelere indiremediğinde, KKD temin edilir ve kullanılması sağlanır.”

Genel Müdür Yardımcısı Aşıcı, iş sağlığı ve güvenliği konularında kullanılabilecek en yeni teknolojileri ise şöyle sıraladı:

Robotik: Robotik, çeşitli endüstrilerde kullanılabilir, küçük ve ciddi yaralanmaları önleyebilir. Örneğin, montaj robotları, ergonomik yaralanma riskini azaltmak için depolarda yaygın olarak kullanılırken, malzeme taşıma robotları, şantiyelerde ölümcül ezilme/sabitleme olaylarını önlemek için kullanılır.

Sensörler, giyilebilir cihazlar: Sensörler, belirli bir fiziksel uyaranı izleyen, algılayan ve tepki veren cihazlardır. Giyilebilir cihazlar, çalışanlar tarafından giyilen sensör donanımlı cihazlardır. Giyilebilir cihazlar, yorgunluk gibi sistemik risklerin yanı sıra aşırı sıcaklıklar veya tehlikeli gazların varlığı gibi durumsal riskleri izleyebilir. Örneğin, yakınlık sensörleri yakındaki çalışanları algılayabilir ve temasla yaralanma riskini azaltmak için enerji kaynaklarını otomatik olarak kesebilir.

Yazılım: İş sağlığı ve güvenliği yazılımları, "sağlık ve güvenlikle ilgili süreçlerin yönetilmesine, saklanmasına, başlatılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak" için kullanılır ve genellikle güvenlik yönetimi, risk yönetimi, olay yönetimi ve uyumlulukla ilgili işlevlere sahiptir. Risk yönetimi yazılımı olarak da bilinen operasyonel risk yazılımı, kullanıcıların riskleri ve tehlikeleri görmesine ve azaltmasına yardımcı olur.

Tepe İSG’yi diğer markalardan ayıran özelliklerle ilgili de konuşan Aşıcı, “Kurumsal altyapı güçlü ekibiyle iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standartlaştırılması konusunda çalışmalar yapılıyor. Denetim, veri kontrol, yönetim sistemleri, süreç yönetim müdürlükleri gibi destek ekipler sayesinde her ilde standart şekilde hizmet üretiliyor.

Türkiye’nin en büyük entegre tesis yönetim hizmet grubu (TEPE Kurumsal Çözümler) içinde yer almakla birlikte bir holding bünyesinde hizmet veren tek OSGB’yiz. 2021’de aldığımız 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim sistemi ile hizmet kalitemizi ölçümlüyor ve veriler ışığında sürekli iyileştirme çalışmaları yapıyoruz” dedi. Farkındalığın artması için farklı aktivitelerin düzenlenebileceğini belirten Aşıcı, “İSG slogan yarışması, İSG temalı resim yarışması gibi herkesin katılımının sağlanabileceği aktiviteler olabilir” diyerek sözlerini tamamladı.