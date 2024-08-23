İSDEMİR'in kalker maden ocağı projesi iptal edildi
İSDEMİR tarafından yapılması planlanan kalker maden ocağı projesi iptal edildi.
Haber Merkezi
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Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"HATAY ili İSKENDERUN, ilcesi Akarca Mahallesi Mevkii sınırları içerisinde, İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. tarafından yapılması planlanan S:89391 (ER: 3400094) Ruhsat Numaralı II(a) Grubu Kalker Maden Ocağı projesi iptal edilmiştir."