İSDEMİR'in kalker maden ocağı projesi iptal edildi

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"HATAY ili İSKENDERUN, ilcesi Akarca Mahallesi Mevkii sınırları içerisinde, İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. tarafından yapılması planlanan S:89391 (ER: 3400094) Ruhsat Numaralı II(a) Grubu Kalker Maden Ocağı projesi iptal edilmiştir."