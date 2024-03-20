“İşleme kapasitemiz yüksek ancak arz tarafında açık var”

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, iklim krizi nedeniyle sürdürülebilir gıda üretiminin öneminin arttığını ve gıda güvenliğinde bakliyatın artık kilit bir role büründüğünü dile getirdi.

Yeni dünya düzeninde bakliyatın hak ettiği konuma gelmeye başladığını, besleyicilik özelliği ve fiyat avantajıyla bakliyat ürünlerinin öne çıktığını ve günümüzde gıda trendlerinde yerini aldığını kaydeden Memiş, “Bitkisel protein bazlı gıda tüketiminin yaygınlaşmasıyla birlikte bakliyat üretimini artırmak artık kaçınılmaz hale geldi” dedi.

“Kısıtlı değil sınırsız ihracat yapabiliriz”

Bakliyat sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmaların talep ve beklentilerini aktaran Memiş, kısıtlı değil sınırsız ihracat yapabilmenin başlıca beklentileri olduğuna değindi. Memiş, “Bakliyat ürünlerinde ihracat kısıtlamaları ve kotaların uygulanması yerine, üretimin artırılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç var” diye konuştu.

AHBİB Başkanı Veysel Memiş özellikle ihracatta alıcıların siparişlerinde konteynerlerin içine aynı anda farklı bakliyatları yükletip, yüksek hacimli ticaret oluşturulmasının önemine de değindi. Memiş, “Firmalarımız ticari hedeflerini güçlü tutmak istiyorsa aynı anda nohut, bakla, fasulye ve mercimeği elinde bulundurmalı. Buna ilave pirinç, bulgur gibi diğer ürünleri de tedarik etmeli” ifadesini kullandı.

Ekonomiye daha fazla katkı vermek adına bakliyatın ihracat tarafında çeşidin önemine de değinen Memiş, şöyle devam etti: “Ülkemizde hem tüketim hem de ihracat için yeterli alanlarda bakliyat üretimi teşvik edilmeli ve farklı bakliyat türlerinin yetiştirilmesi sağlanmalı. Ayrıca bakliyat üretiminin ve işlenmesinin Türkiye’de yapılmasının diğer avantajlarından biri de bakliyat fabrikalarında elde edilen yan ürünlerle ilgili. Çünkü protein yönünden zengin bakliyat yan ürünleri, hayvancılık sektöründe oldukça kıymetli bir yem hammaddesi olarak kullanılıyor.”

Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin en büyük gıda fuarı Dubai Gulfood’a çifte organizasyonla katıldıklarını anlatan Başkan Veysel Memiş, bölgenin en önemli ticaret ve finans merkezi konumunda bulunan Dubai üzerinden Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya pazarlarında daha etkin olmayı hedefleyen firmaların akın ettiği fuarda, AHBİB üyesi 30 firmanın stant açtığını ve ürünlerini tanıttığını söyledi.

22 AHBİB üyesinin de Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında pazarlama faaliyeti yaptığından söz eden Memiş, bu yıl yüzde 49’u yeni olmak üzere 190 ülkeden 5 bin 500 firmanın katıldığı Dubai Gulfood Fuarı’nı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve Dubai Ticaret Ataşesi Ersoy Erbay’ın ziyaret ettiğini aktardı.

Türkiye Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulunun da Türkiye Gıda İhracatçıları adıyla Dubai Gulfood’a katılım sağladığını belirten Memiş, şöyle devam etti: “AHBİB dâhil toplam 6 birliğin oluşturduğu Türkiye Gıda İhracatçıları standındaki tadım etkinliklerine fuar ziyaretçileri yoğun ilgi gösterdi. Üyelerimiz çok verimli bir fuar yaşadı.”

“Üretimi üçe katlamak aslında hiç de zor değil”

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, bakliyat üretimini yurt genelinde artırmak için yeni stratejilere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Mevcut üretimi üçe katlamak aslında hiç de zor değil” dedi. Aynı tarlada üç yılda bir bakliyat ekiminin teşvik edilmesinin, hatta zorunlu hâle getirilmesinin üretim artışı ve istikrar için kayda değer bir ivme meydana getireceğini söyleyen Memiş, “Tarım arazileri nadasa bırakılmak yerine bakliyat ekimiyle değerlendirilirse yaklaşık 1.2 milyon ton olan yıllık üretim üç katına, yani 3.6 milyon tona yükselebilir. Bunu sağladığımızda ekipmanı güçlü, işleme kapasitesi yüksek, müşterisi hazır sektörümüz, yüksek ihracat rakamlarına ulaşabilir” dedi.