‘İşveren Markası’ kavramının yaratıcısı Simon Barrow, Employer Brand Summit’te

Türkiye’nin ilk işveren markası ajanslarından 3İK’nın geleneksel olarak düzenlediği işveren markası zirvesi Employer Brand Summit, “Take A Step Ahead, Lead The Change” temasıyla gerçekleşecek. Bu yıl 10.su düzenlenecek zirvede sektörün lider şirketlerinden değerli isimler, kurumlarında hayata geçirdikleri, hem çalışanlar hem de potansiyel adaylar nezdinde olumlu sonuçlar aldıkları öncü ve yenilikçi uygulamalarını katılımcılarla paylaşacak. Hibrit olarak gerçekleştirilecek zirve, ana teması kadar etkinlik konseptiyle de yenilikçiliği ve farklılığı vurgulayacak. Kalıpları yıkmayı ve sektördeki diğer etkinliklerden ayrışmayı hedefleyen zirve, 8 Haziran’da Polonezköy’de bulunan Maya Life İstanbul’da, doğayla iç içe bir atmosferde yapılacak.

Zirvede katılımcıları neler bekliyor?

Her yıl farklı temalarla şirket kültürü, iş yaşamındaki trendler ve başarılı projelerin konuşulduğu zirvenin ana sponsorluğunu bu yıl da QNB Finansbank üstlenecek. Çalışan bağlılığı konusunda sektöre yön veren QNB Finansbank’ın yanı sıra British American Tobacco, Penti, Unilever, Akkim Kimya, Enerjisa Üretim, Ekol Lojistik ve Empactivo gibi Türkiye’nin en büyük şirketleri de insan ve kültür dünyasının gelişimi ve dönüşümüne katkı sağlayan projeleriyle Employer Brand Summit sahnesinde yer alacak.

Zirvenin en önemli konuğu, işveren markası kavramının yaratıcısı, dünyaca ünlü Eğitmen- Yazar ve Yönetim Danışmanı Simon Barrow olacak. Barrow, zirvede gerçekleştirilecek özel bir oturumda değişimi ve iş dünyasının yeni trendlerini anlatırken dinleyicilerin sorularını da yanıtlayacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Zirvede marka oturumlarının yanı sıra reklamcılığın duayen isimlerinden, yazar ve müzisyen Erol Batislam ile başarılı projeleriyle reklam sektörünü dönüştüren Metehan Yılmaz’ın yaratıcılık üzerine gerçekleştirecekleri bir sohbet de yer alacak.