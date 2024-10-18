İsviçre’de yaşayan Türk gençten ulaşımda girişimcilik başarısı    

İsviçre’deki sürdürülebilir ulaşım ihtiyacını fark ederek e-roller pazarına girme kararını alan genç girişimci, Biel/Bienne’in çevre dostu ulaşım konusundaki hassasiyetine dikkat çekerek, hem yerli halkın hem de turistlerin büyük ilgi gösterdiği Easymotors Biel Alan e-roller dükkanını kısa sürede popüler hale getirdi.

“Geleceğin ulaşım aracı”

Aslında bir süredir hayatımızda olan elektrikli scooter’ları, “geleceğin ulaşım aracı” olarak tanımlıyor. En önemli avantajlarının ve hızla yaygınlaşmaya başlamalarının sebebinin, hem ekonomik hem de çevreye duyarlı olmalarına bağlıyor.

Kurduğu iş modelinde müşteri memnuniyetini ön planda tutan genç girişimci, Easymotors Biel Alan’ın kaliteli ürün yelpazesi, uygun fiyat seçenekleri ve satış sonrası destek hizmetiyle sektörde fark yaratmayı başardı.

Easymotors Biel Alan’dan çevre dostu e-roller

Easymotors Biel Alan e-roller dükkanı, çevre dostu olmasının yanı sıra, şehir içi ulaşımı hızlandıran ve pratik çözümler sunan ürünleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca, dükkanında sunduğu çeşitli modeller, hem şehir içi kısa mesafeler için ideal seçenekler sunuyor hem de uzun mesafelerde de kullanım imkanı tanıyor.

Genç girişimci Sefan Alan’ın bu başarısı, İsviçre’de yaşayan Türkler için de büyük bir ilham kaynağı oldu. Biel/Bienne gibi rekabetin yoğun olduğu bir bölgede, cesaret ve inovasyonla bir iş kurmak, hem girişimcilik ruhunu ortaya koyuyor hem de sürdürülebilir ulaşım çözümlerine katkı sağlıyor. Şu an için sadece İsviçre’de faaliyet gösteren girişimci, ilerleyen dönemlerde Easy Motors e-roller satışlarını Avrupa’nın farklı bölgelerine genişletmeyi planlıyor.

Sefan Alan’ın genç bir girişimci olarak imza attığı bu başarı hikayesi, Türk gençlerinin yurtdışında da girişimcilik ruhunu taşıdığını ve küresel sorunlara yenilikçi çözümler getirebildiklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.