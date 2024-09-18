İtalyan firmalar ‘döküm’ için Türkiye’ye geliyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Son yıllarda istikrarlı bir şekilde artan Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ilişkilerde döküm ve metalürji sektörü de ön plana çıkmaya başladı. 2024 yılının ilk 6 ayında ticaret hacmini 14.7 milyar dolara yükselten iki ülke, başta döküm sektörü olmak üzere yeni işbirliklerine hazırlanıyor. 16’ncı kez İstanbul’da düzenlenecek ANKIROS Fuarı da bu sektörlerin temsilcilerini buluşturacak. İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) Direktörü Marco Pintus, metalürji ve döküm ürünleri sektörünün, İtalya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Dünyada 7’nci sırada

Pintus, “Türkiye, döküm üreticisi olarak bu alanda büyük bir kapasiteye sahip. 2023 yılında Türkiye’nin döküm sanayii ihracatı 7 milyar euroya ulaştı. İtalya ise metal işleme ve döküm teknolojileri konusunda ileri teknolojiye ve köklü bir geçmişe sahip. İki ülke arasındaki ticarette, metalürji ve döküm ürünleri önemli bir pay alarak hem ihracat hem de ithalat kalemlerinde etkili olmaya devam ediyor” dedi. Türkiye metal döküm sanayi, 2023 yılı itibarıyla üretim hacmi açısından Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise yedinci en büyük döküm üreticisi konumunda bulunuyor. Büyük üretim kapasitesi de Türkiye’yi jeopolitik konumunda öne çıkarıyor. Bu yılın ilk 6 ayında metalürji sektöründe Türkiye, İtalya’dan 18.8 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Bu rakamla İtalya, makine ve ekipmanları alanında Türkiye’nin en büyük üçüncü ihracat yaptığı ülke oldu.

İki ülke arasındaki potansiyel sektörlerde yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri, dijital teknolojiler ve inovasyon, savunma ve havacılık sanayii, tarım teknolojileri ve gıda işleme ile sağlık ve biyoteknolojinin de yer aldığını aktaran Marco Pintus, “Bu sektörler, küresel trendler ve iki ülkenin stratejik hedefleri doğrultusunda büyüme ve iş birliği potansiyeline sahip. Özellikle sürdürülebilir enerji ihtiyacı, dijital dönüşüm ve sağlık sektöründeki yenilikler, bu alanlardaki iş birliğini önemli kılıyor” diye konuştu. 2023 yılında 27.3 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin, 2024 yılı sonu itibarıyla daha da artarak 30 milyar dolar seviyelerine ulaşmasının hedeflendiğini kaydeden Pintus, şunları söyledi: “Gerçek potansiyel ise iki ülkenin ekonomik büyüklüğü, sektör çeşitliliği ve stratejik iş birlikleri göz önünde bulundurulduğunda bu rakamın üzerine çıkabilir. Özellikle yenilenebilir enerji, dijital teknoloji ve inovasyon gibi potansiyel sektörlerde yapılacak ortak yatırımlar ve projeler, ticaret hacmini önemli ölçüde artırabilir.”

İtalya, AB’deki ana partner olabilir İki ülkenin birlikte ortak yatırımlar ve üretim, teknoloji ve Ar-Ge iş birliği, üçüncü ülke pazarlarına erişim ve eğitim ile kültürel projeler yapabileceğini söyleyen Pintus, “İtalya, Türkiye’nin AB pazarındaki ana partnerlerinden biri olabilir. Mevcut ilişkiler, bu potansiyeli destekliyor. İtalya’nın AB içindeki konumu ve Türkiye’nin stratejik coğrafi konumu, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da derinleştirebilir. İtalya’nın deneyimi ve Türkiye’nin dinamik ekonomisi birleştiğinde, AB pazarında daha etkili bir konum elde edilebilir” dedi. Pintus ayrıca, ITA’nın Türkiye’de İtalyan şirketlerinin ticari faaliyetlerini desteklemek ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

ANKIROS, 19 Eylül’de başlıyor

İstanbul Fuar Merkezi’nde 19-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 16. ANKIROS Fuarı, İtalyan döküm teknolojilerinin Türk metalürji sektörüyle buluşmasına sahne olacak. Fuara katılacak 60’tan fazla İtalyan firması arasındaİtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) ile İtalyan Döküm Sanayicileri Derneği (AMAFOND) tarafından organize edilen İtalya Pavyonu’nda döküm teknolojisi sektöründe faaliyet gösteren önemli 13 İtalyan şirketi de yer alacak. Firmalar ileri döküm makinelerini sergileyerek, Türk döküm sektörü temsilcilerine teknolojik yeniliklerini tanıtacak. Fuarın, binden fazla katılımcı ve yaklaşık 20 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.