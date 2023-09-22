İTO'dan yazılımcı adaylarına çağrı

Bu kapsamda belirli bir altyapıya sahip olmayı gerektiren ücretsiz yazılım eğitimleri, eleme usulüyle yürütülecek. İlk olarak, frontend (web sitesi önyüz tasarımı ve geliştirmesi) ile mobile app developer (mobil uygulama geliştirme) eğitimleri verilecek.

Sonraki etaplarda ise backend developer (arka planda çalışan sistemlerin kurgulanması), game developer (oyun geliştirme), embedded systems developer (gömülü yazılım mühendisi), bilişim güvenliği mimarı, veri analitiği programları yer alacak. 2 ay boyunca online ve Yeşilköy İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ndeki tam donanımlı sınıflarda yüz yüze verilecek dersler 320 saatte tamamlanacak.

“Geleceğin şifrelerini veriyoruz”

Başvuruları yenilenen www.softito.com.tr adresinden alınan eğitim için son başvuru tarihi 8 Ekim 2023 olarak belirlendi. SoftITo'da istihdam hedefli bir yazılım ekosistemi oluşturmak istediklerini belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Yazılımla Türkiye'yi dijital çağın önüne taşıma fırsatı yakalayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Yazılımın sürekli değişimin yaşandığı bir endüstri içinde olduğunu aktaran Avdagiç, "Eğitim alan öğrencilerimize yeni yazılım trendlerini anlatıyoruz. Yetenekli öğrencilere geleceğin şifrelerini veriyoruz. İçlerindeki parıltıyı ortaya çıkaracak, umut veren bir kıvılcım başlatmak istiyoruz" dedi. Avdagiç, yetenekli yazılımcılara yönelik çeşitlenen ve dönüşen ihtiyaçlar çerçevesinde SoftITo'nun eğitimlerini yeni programlarla artıracaklarını bildirdi.