IWC’in yeni saati Guinness Rekorları’na girdi

İ sviçre’nin ünlü saat markası IWC Schaffhausen, saat dünyasında büyük bir başarıya imza attı. IWC’nin yeni çıkan Portugieser Eternal Calendar modeli, Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen “en hatasız işleyen ay evresi göstergeli kol saati” olarak tanındı. Bu prestijli unvan, saatin 45,361,055 yılda teorik olarak sadece bir gün sapma gösteren Double Moon™ göstergesi sayesinde elde edildi. Bu özellik, bir önceki rekoru 43 milyon yıldan fazla bir farkla kırarak dikkatleri üzerine çekti. Portugieser Eternal Calendar modelinin bu başarısının arkasında, üç ara dişliyle donatılmış redüksiyonlu (küçültme) dişli takımı tasarımı bulunuyor. Redüksiyonlu dişli takımı, bir takvim ayının süresini mümkün olduğunca kesin biçimde bir tam ay çevriminin süresi kadar azaltarak hatasız bir işleyiş sağlıyor. Ay evresi göstergesi, mevcut ay evresini kadran üzerinde göstererek dolunay zamanlarının kaçırılmamasını sağlıyor ve bunu ay bulutların arasına gizlenmiş olsa bile yapıyor.

Hatasız bir işleyiş

IWC Schaffhausen, neredeyse kırk yıl önce daimi takvimi tasarladığından beri, ay evresi göstergelerinin kesinliğini artırmak için durmaksızın çalışıyor. IWC’nin eski baş saat yapımcısı Kurt Klaus’un geliştirdiği ilk daimi takvim, 1985 yılında piyasaya sürülen Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph (Ref. IW3750) modelinde yer aldı. Bu model, 122 yıl boyunca ayın evrelerini hatasız gösterme kapasitesine sahipti. 2003 yılında ise IWC, 577.5 yıl sapma göstermeyen ay evreli göstergeli Portugieser Perpetual Calendar (Ref. 5021) modelini beğeniye sundu. Ancak yeni Portugieser Eternal Calendar, bu sınırları bir kez daha zorladı ve 45 milyon yıldan uzun teorik kesinliğiyle Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen tanındı.

Mühendislik ve inovasyon kültürüne örnek

Markanın Teknik Müdür Yardımcısı Stefan Ihnen “Portugieser Eternal Calendar’ın ay evresi IWC’de her gün deneyimlediğimiz mühendislik ve inovasyon kültürüne örnek teşkil ediyor. Çıraklar ve stajyerlerimizden en tecrübeli saat yapımcılarımız ve mühendislerimize kadar hepimiz seçkin saat yapımcılığında mümkün olabileceklerin sınırlarını zorluyoruz. Bu rekor çalışkanlığımızın ve saat yapımcılığındaki uzmanlığımızın ne denli takdir edildiğini kanıtlıyor” açıklamasında bulundu. 1955 yılında kurulan Guinness Dünya Rekorları, hem insanların kırdığı hem de doğal rekorları doğrulayıp belgeleyerek dünya çapında en tanınmış otorite haline geldi. Her rekor, sıkı kalite standartlarını ve gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını dikkatle denetleyen titiz bir doğrulama sürecinden geçiyor