"İyileşme sağlanamayan ekonomik krizin cenderesinde tıkanıp kaldık"

Güneş DOĞDU SOYLU

Bu kötü gidişatı önlemek adına birtakım rasyonel politikalar ve yapısal reformların uygulanacağının ifade edildiğini hatırlatan Başkan Karadağ, “Bu konuda 2024-2026 dönemini kapsayan yol haritası niteliğinde bir Orta Vadeli Program (OVP) da açıklandı.

Ancak gelinen noktada, ekonomimizin iyileşmesi yönünde pek iç açıcı bir durumdan bahsetmek, şu an itibarıyla pek mümkün değil. TÜİK verilerine baktığımızda bile, enflasyonun hala yüzde 67-68'lerde seyrettiğini, istisnasız tüm sektörlerde girdi maliyetlerinin sürekli arttığını, piyasalarda fiyat istikrarsızlığının devam ettiğini, döviz kurlarındaki yükselişin önüne geçilemediğini bilfiil müşahede edip yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“İş dünyası seçim sonrası için tedirgin”

Seçim sonrası her sektörü olumsuz etkileyecek zam beklentilerinin iş dünyasını tedirgin ettiğini bildiren Serhat Karadağ, “Döviz kurları ve altın fiyatlarındaki yükselişin, hemen her sektörde ürün fiyatlarına gelen zamların kısa süre sonra yapılacak yerel seçimlerin ardından devam edeceğine dair kimi uzman görüşler, doğrusu iş dünyası olarak bizleri daha da tedirgin ediyor.

Tedirginlik ile endişenin yaşandığı ve buna bağlı olarak güven ortamının sağlanamadığı bir iklimde ekonominin iyileşeceğini beklemek, kanaatimizce hiç kimsenin savunacağı bir durum olmasa gerek. Şanlıurfa iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin siyasal, sosyal ve ekonomik anlamda refaha ve istikrara kavuşmasını can-ı gönülden istiyoruz.

Dolayısıyla, tüm çabamız, gayretimiz, telkin ve tenkitlerimiz, öneri ve taleplerimiz, bu minvalde ele alınıp değerlendirilmelidir. Nitekim biz, hükümetimiz ve devletimizin de içinde bulunduğumuz ekonomik zorlukları aşmak, özellikle de iş dünyamızın finans ve mali sorunları başta olmak üzere, yaşadığı sıkıntıları gidermek adına yürüttüğü çalışmaların, verdiği çabanın farkındayız.

Bu konuda bakanlık düzeyinde bizimle yapılan görüşmeler, müzakereler ve istişareler var. Ancak, son kertede, ekonomik olarak yaşadığımız realite de ortadadır. Temel temennimiz, iş dünyamızın daha aktif olarak içinde yer aldığı bir plan ve program süreciyle, ülkemizin bu dar boğazdan kurtulup bölgenin ve dünyanın ilk büyük ekonomilerinden biri olmasıdır. Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası olarak bu amaç doğrultusunda çalıştığımızı vurgulamak istiyorum” dedi.