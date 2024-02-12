İZBAŞ’a Alman devinden 850 milyon liralık yatırım

1877 yılında Wilhelm Böllhoff tarafından kurulan şirket, bugün 25 ülkede 14 üretim tesisi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Fabrikanın yaklaşık 850 milyon TL’ye mal olması öngörülüyor. Temel atma törenine şirketin üst yöneticileri ile birlikte katılan Böllhoff Yönetim Kurulu Başkanı Michael Böllhoff toplamda 850 milyon TL’ye mal olması beklenen yatırımın, bu yılın üçüncü çeyreğinde devreye alınmasını hedeflediklerini söyledi.

İZBAŞ fabrikasında üretilecek ürünlerin tamamının, Böllhoff ’un Fransa’daki tesislerinde kullanılmak üzere bu ülkeye ihraç edileceği bilgisini veren Michael Böllhoff, çalışanların tamamının Türk personelden oluşacağını, kalıplardan hammaddeye kadar tüm tedariğin Türkiye’den sağlanacağını belirtti.

İZBAŞ’ta yüzde 90 doluluk

Temel atma töreninde konuşan İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, yüzde 90 doluluk seviyesine ulaşan Bölgede yeni yatırımlar için tahsis edilecek çok sınırlı alan kaldığını vurguladı. Yatırım yapmak isteyen şirket temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde son derece titiz ve seçici davrandıklarının altını çizen Sevimli, “Ülkemize ve kentimize daha yüksek katma değer yaratan, çevre ile dost, insana saygılı, enerji verimliliğini gözeten, ihracata odaklanan, ülkemizi yeni teknolojilerle tanıştıran yatırımlara öncelik vermekteyiz.

Bu açıdan baktığımızda; 147 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan, dünyanın en önde gelen bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff ’un yatırımını bölgemizde yapmış olmasını çok önemsiyoruz” dedi.