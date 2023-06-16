İZBAŞ’ın 'Menemen Serbest Bölge' itirazına bir destek daha

İzmir Serbest Bölgesi’nin (İZBAŞ), ihale süreci tamamlanan “Menemen Serbest Bölgesi” arazisinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasına dönük itirazlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İZBAŞ’ın konuya ilişkin davasına bir destek de Menemen Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı ve üst yönetiminden geldi.

Menemen Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı ve üst yönetimi, İzmir Serbest Bölgesi’ni (İZBAŞ) ziyaret ederek, Menemen Serbest Bölgesi ihalesine ilişkin açılan davaya tam destek verdi. MTO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy, İzmir’in yeni sanayi ve konut alanlarının kentin kuzey aksında yoğunlaştığına dikkat çekerek; ilçede planlı, altyapısı tamamlanmış ve tarım alanlarını işgal etmeyen sanayi bölgelerinin oluşmasına tam destek verdiklerini kaydetti.

İzzet Süsoy: Biz bu konunun tarafıyız

Süsoy, 30 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de “Menemen Serbest Bölgesi” olarak ilân edilen 1 milyon 501 bin metrekare büyüklüğündeki arazinin, genişleme alanı olarak İZBAŞ’ın sınırlarına dâhil edilmesi için iki yılı aşkın süredir görüşmelerin sürdürüldüğünü hatırlattı.

Dünyada ve Türkiye’de birbirine çit komşusu iki serbest bölge örneğinin olmadığını sözlerine ekleyen İzzet Süsoy; bölgenin İZBAŞ dışında farklı bir işletici firma tarafından işletilmesinin hem kamu yönetimine ve potansiyel yatırımcılara hem de işletici firmaya telafisi ve aşılması imkânsız sorunlar yaşatacağına işaret etti.

İzzet Süsoy şu değerlendirmeyi yaptı: “İZBAŞ’ın en büyük ölçekli üyelerimizden birisi olması sebebiyle Oda olarak biz de bu konunun tarafıyız. Menemen Belediyesi tarafından yapılan ihaleye, İZBAŞ dışındaki 18 serbest bölgeden tek bir kurucu ve işleticisi şirket girmemiştir. Sadece serbest bölge olarak işletilebilecek bu sahada, ihale bedeli birlikte düşünüldüğünde 2 milyar TL’nin üzerinde altyapı yatırımı yapılacaktır.

Bu ölçekte bir yatırımı, serbest bölge işleticisi deneyimi olmayan bir firmanın yapması imkânsızdır. Bu zorlama girişimde bulunulması halinde hem kamuya hem de uzun vadeli bakış açısı ile yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı sermeyeli yatırımcılara telafisi imkânsız zararlar verilebilir. Pek çok bilinmezle dolu olan bu sürecin netleşmesi için, iş dünyasının içinden gelen ve sorunlarımıza son derece vakıf olan yeni Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat’ın inisiyatif almasını talep ediyoruz.

” Menemen Ticaret Odası heyetine süreç hakkında bilgi veren İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli ise “Biz aslında İZBAŞ’ın değil, bağlı bulunduğumuz Ticaret Bakanlığı’mızın, arazinin sahibi olan komşumuz Menemen Belediyesi’nin ve nihayetinde beytulmalın gerçek sahibi olan vatandaşlarımızın menfaatlerini koruyoruz. İZBAŞ’ta yatırımı olan ve bu alanda yatırıma hazır olan firmalarımız, hukuki süreç netleşene kadar bekleyiş pozisyonuna geçtiler. Bu sürecin kazananı olmayacağını şimdiden görüyor ve dile getiriyoruz” dedi.

Serbest bölge ihalesinde ne olmuştu?

Menemen Serbest Bölgesi' arazisinin satış ihalesi nisan ayında gerçekleştirildi. Bedeli 435 milyon TL olarak belirlenen ihaleye İZBAŞ - İzmir Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş, Globus Savunma Sanayi ve Bilişim A.Ş, Kay-Sa İnşaat, Üçer İnşaat Ltd. şirketleri teklif verdi. İhale, en yüksek teklif olan 575 milyon 100 bin TL’nin üzerine sadece 1,3 milyon TL eklenmesi ile 576 milyon 400 bin TL bedel ile Kay-Sa İnşaat Limited Şirketi’nin üzerinde kaldı.