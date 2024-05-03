İzmir Boat Show’da 300’e yakın tekne görücüye çıktı

Başak Nur GÖKÇAM

ED Fuarcılık ile İZFAŞ tarafından İzmir’de düzenlenen ve 5 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda; dünyaca ünlü tekne markaları, sektörün en büyük yerli üretici tekne, ekipman ve aksesuar firmaları bir araya geldi.

Geçen yıl Almanya’dan Körfez ülkelerine, İtalya’dan Macaristan’a kadar birçok ülkeden ve Türkiye’nin dört bir yanından yerli-yabancı olmak üzere toplam 20 bin 540 kişinin ziyaret ettiği fuarı, bu yıl 30 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenirken, fuar alanı da geçen yıla göre metrekare bazında yüzde 50 büyüdü.

50 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda 300’e yakın tekne sergileniyor. Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) ile İzmir Tekne İmalatçıları ve Tedarikçileri Dayanışma Derneği (TEKİMDER)’nin de destekçileri arasında yer aldığı fuarda; boyları 3 metreden 16 metreye kadar değişen motoryat, yelkenli, trawler, sürat tekneleri, son teknoloji botlar, ekipman ve aksesuarlar sergileniyor.

“Yerli üreticiyi yabancı pazarla buluşturuyoruz”

İzmir’in, 8 bin 500 yıllık tarihi olan bir körfez şehri olduğunu dile getiren İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu, “İzmir denizle iç içe bir şehir. Böyle özelliği olan bu şehirde bir boat show olmaması kabul edebileceğimiz bir durum değildi. Bu yüzden geçen yıl itibarıyla İzmir’de boat show düzenlemeye başladık. Fuarımızda hem yurt içinden hem de yurt dışından üretici ve distribütörleri ağırlıyoruz. Amacımız, yerli üreticiyi yabancı pazarlarla buluşturmak” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar 35 bin TL ile 600 bin euro arasında değişiyor

Türkiye’de tekne ve yat üretiminin her geçen gün daha da iyi noktalara ulaştığını belirten TEKİMDER Başkanı Hüseyin Akduman, “12-15 metre arasındaki teknelerin fiyatları 350 bin euro ile 600 bin euro arasında değişiyor. Ancak tüketiciler şu anda arabalarının arkasına bağlayıp çekebilecekleri tekneleri çok daha fazla tercih edebiliyor. Çünkü denizde bağlayacak yer bulamıyorlar. Bulsalar da fiyatlar çok yüksek oluyor. O yüzden teknelerini karaya park ediyorlar” dedi.

Kaynakçı maaşı 100 bin TL’yi geçti

Sektörde kalifiye eleman bulma sorunu yaşandığını söyleyen YATED Başkan Yardımcısı, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçılar Birliği (GYHİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Hüroğlu, “Lise ve üniversitelerde sektöre yönelik özel bölümler açılmalı. Sektörde, başlangıç pozisyonunda bir mühendis 50 bin TL maaş alıyor. Usta maaşları 60-70 bin TL’den başlarken, kaynakçının maaşı ise 100 bin TL’yi geçiyor. Sektör olarak ciddi bir istihdam oluşturuyoruz" dedi.