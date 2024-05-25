Kadın girişimciler TİM WINGS’in kanatları altında

TİM WİNGS çatısı altında ilk aşamada Akbank Dönüşüm Akademisi ile pilot illerde eğitim programları tasarlandı. “İhracatta Sınırları Aş” başlıklı eğitim programlarının ikincisi; İnovakademi, Akbank Dönüşüm Akademisi, TİM işbirliği ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ülkenin kalkınmasına fayda

Toplantıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “UN Global Compact ve UN Women-UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ne (WEPs) ilk imza atan, kadınlara ve gençlere yönelik EİB Export-Up Mentörlük Programını kurgulayan ilk Birliğiz” diyerek ülkenin kalkınmasına yarattıkları katma değerle fayda sağlayan kadınların sayısının günden güne artmasına şahit olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı ve POLYTEKS Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ise Türkiye’nin ilk kadın ihracatçı başkanı olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek “İhracatçılar olarak kadınların önündeki engelleri kaldırmak, onları da ekonomiye kazandırmak için gayret sarf ediyoruz ve bu çalışmaların meyvelerini toplamaya başladık” diye konuştu.

İhracatçılara sundukları desteği artıracaklarını belirten Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, “Güçlü öz kaynaklarımızla Türk Eximbank olarak 2024'te ihracatımıza 50 milyar dolar destek sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Toplantıda ayrıca İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz, TSE Azerbaycan Temsilcisi Gülhan Yüzereroğlu ve Akbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Bölümü Başkanı Mehtap Yılmaz da konuştu.

13 milyar liralık destek

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli, TSE-K 645 sertifikası için kolektif bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kadın girişimci ihracatçı firmaları için TİM, Türk Eximbank, İGE A.Ş. ve TSE ile birlikte büyük bir destek paketi oluşturulduğuna dikkat çeken Seyfeli, “Girişimci belgesi olan kadın ihracatçılara 13 milyar liralık finansman desteği sağlanacak” dedi. Seyfeli'nin aktardığına göre, gerekli kriterlere sahip firmalara mevcut faiz oranının 4 puan altında, 3 yıla kadar vadeli 4 milyar lira TL kredi kullandırılacak ve Eximbank tarafından uygun faizle 10 yıla kadar vadeli 200 milyon dolarlık döviz kredisi imkânı sunulacak.