''Kadın girişimcinin finansa erişimi kolaylaştırılmalı”

Sevilay ÇOBAN

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Sürdürülebilirlik Raporu’nu ilk kez yayınlayarak kamuoyuyla paylaştı. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kabul ettiği 25 Eylül 2015 tarihinin yıldönümünde gerçekleştirilen basın toplantısında KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu’nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ile KAGİDER üyesi girişimci kadınlar da yer aldı.

“Hedefimiz, kadın girişimcileri uluslararası arenaya çıkarmak”

Bezircioğlu, 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 9’una doğrudan katkı sunduklarını vurgulayarak, KAGİDER’in 22 yıllık yolculuğunun, bir toplumun köklü dönüşümünün hikayesi olduğunu söyledi.

46 farklı sektörden 500’ü aşkın üyesiyle birlikte 110 milyar dolarlık ciro ve 250 bin kişilik istihdam gücüne sahip bir dernek olarak Türkiye ekonomisinin %10’unu temsil ettiklerini söyleyen Bezircioğlu, “Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerle sadece kadın girişimciliğini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda iş dünyasında kadın çalışan oranlarını artırarak yaklaşık 170 bin kadının hayatına dokunduk. Gelecek dönemdeki hedefimiz kadın girişimcileri uluslararası arenada daha fazla temsil edilmesini sağlamak. Öncelikle, kadın girişimcilerin uluslararası arenada daha fazla temsil edilmesi için çaba harcayacağız. Uluslararası iş birliklerini güçlendirmek de önceliklerimiz arasında” dedi.

“Kadın girişimci oranı yüzde 11,5’a düştü”

2022'de Türkiye’de kadın girişimci oranının %4 olduğunu, pandemi öncesi %14’e kadar çıktığını anlatan Bezircioğlu, “Şu anda bu maalesef %11,5’a düştü. Yönetim kurulunda ya da yönetim kademelerdeki kadın oranı %35’ler seviyesinde ki bu son dönemde borsaya kote firmaların hedef koyuyor olmasından dolayı bu artış gerçekleşti.

Genelde piramidin üstüne doğru çıkarken kadınların talep etmiyor olmaları ya da kadınların talep ederken çekingen olmaları ya da kurumların kültüründen kaynaklı üst yönetime çıkışlarda kadınların tercih edilemiyor olmasından dolayı bu oran, beklentinin çok altında ve ciddi kayıtlar söz konusu oluyor. Dolayısıyla istihdamda olan kadın oranı, yönetim kurulundaki kadın oranından oldukça düşük seviyelerde” diye konuştu.

Çaba var, ancak süreç hızlanamıyor

Dernek olarak yeşil ve dijital dönüşüm konularına odaklanacaklarına değinen Bezircioğlu, kadınların finans dünyasındaki etkinliğine de katkı koymak amacıyla tüm Türkiye’de ‘finansal okuryazarlık seferberliği” başlatacaklarını duyurdu.

Bezircioğlu, kadın girişimcilerin finansmana erişim sorunlarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi; “Bizim için kadının ekonomide varlığını sürdürüyor olması, güçlü olması çok değerli ve önemli. Bugünün konjonktüründe ‘kadın girişimciler yaratalım’ söylemi biraz hayal gibi. Çünkü finansa erişim ve kredi alabilmek çok ciddi bir problem. Ticaretle uğraşan herkes için söz konusu. Tabii kadın girişimcinin iş hayatından kopmaması için bir anlamda pozitif ayrımcılık veya bir fırsat tanınıyor olması gerekir. O yüzden biz politika yapıcılara konuya ilişkin çalışmalarımızı sunuyoruz.

Öte yandan OVP’de bizim sunduğumuz çalışmalardan cümlelerin olmasının hatta icraata dökülüyor olması bizi mutlu ediyor. Kadınların krediye erişiminin ve süreçlerin kolaylaştırılması çok önemli. Bu konuda devlet bankaları ve özel bankalarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Kadın girişimciye özel finans modelleri ve özel avantajlı oranlar sunan bazı bankalar var. Ancak, mevcut konjonktür de çok hızlı ilerleyemediğimizi gösteriyordur diye tahmin ediyorum.”

Raporda dikkat çeken veriler

- 7 yıldır devam eden ‘İyi İşler’ projesi kapsamında toplamda 486 saat eğitim verildi. Projeye 2000’in üzerinde kadın girişimci başvuruda bulundu. 150 kadın girişimci programı başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Programa katılan firmaların yarattığı istihdam 2596’dır. Bu istihdam rakamı çerçevesinde kadın çalışan oranı %72, kadın yönetici oranı %67 oldu.

-Kadın Liderlik Platformu’na kuruluşundan bu yana 454 şirket ve 760 kişi KLP’ye katıldı. Platformun web sitesinde 107 kaynak rapor paylaşıldı. Katılımcıların %100’ü platformdan faydalandığını belirtti.

- Kadın istihdamını teşvik etmek ve iş yaşamında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Fırsat Eşitliği Model Sertifikası’nı bugüne kadar 25 farklı sektörden, 72 kurum almaya hak kazandı.

-17 yıldır gerçekleştirilen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na 45 binden fazla başvuru alındı. 104 binden fazla kişiye ulaşıldı. Garanti BBVA toplamda son 5 yılda 200 milyar lira finansal destek sağladı.

-14 yıldır devam eden Geleceğin Kadın Liderleri Eğitim Programı’na bugüne kadar 20 binin üzerinde başvuru geldi, programdan 1750 genç kadın mezun oldu.

-Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’na 4 yılda 870 başvuru yapıldı. Proje kapsamında 274 kadın girişimci tarım sektöründe alanında uzman kişiler ve rol model kadın girişimcilerle bir araya getirilerek desteklendi. Programa katılan 72 kadın girişimci mentorluk desteği aldı.

Projeler kadın iş gücüne güç veriyor

Sürdürülebilirlik Raporu’nun ayrıntılarını basın mensuplarıyla paylaşan KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Beyzade Berkol ise bugüne kadar 162 paydaş şirket ile 80 projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı. KAGİDER’in projeleri arasında kadın girişimcilerin dijitalleşme süreçlerine destek olmak, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda iş yapma fırsatları yaratmak, kadınların liderlik kapasitelerini geliştirmek gibi alanlarda çalışmalar bulunduğunu ileten Beyza Beyzade Berkol, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak fırsat eşitliği sağlamayı ve kadınların finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.