Kahramanmaraşlı üretici kadınlara destek projesi
ING Türkiye ve KAGİDER iş birliğiyle depremin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınmasına destek olmak amacıyla depemden etkilenen kadın üreticiler ve adayları için “Kadın Girişimcilere Turuncu Destek” projesi hayata geçiriliyor.
Proje kapsamında, Kahramanmaraş’ta yaşayan kadınların iş gücüne katılımını, girişimci olma potansiyellerini anlamak ve bu süreçteki ihtiyaçlarını belirlemek adına Ipsos Türkiye iş birliğiyle ‘Kahramanmaraşlı Kadınların İş Gücüne Katılımı ve Girişimcilik Potansiyelini Anlama Çalışması’ adıyla araştırma yürütüldü. Araştırmada yer alan kadınların yüzde 51’i kendi işi olan girişimcilerden, yüzde 25’i bir başkasının yanında çalışanlardan, yüzde 10’u yakın zamanda işten ayrılanlardan, yüzde 8’i ise iş arayanlardan oluştu.
Sevdikleri işi yapmak istiyorlar
Girişimci adayı kadınlar ise kendi işlerini kurmak için en çok ihtiyaç duydukları konunun sermaye olduğunu söylerken, bunu girişimcilik eğitimi takip etti. İhtiyaç duyulan eğitim konuları ise finansal destek sağlanmasına yönelik eğitimler ile mesleki eğitimler olarak öne çıktı. Girişimci ve girişimci adayı kadınların büyük çoğunluğu eğitimlere katılmak istediklerini söyledi. Yüzde 83’ü özel sektör tarafından verilecek eğitimlere katılım göstermek istediğini beyan etti.
Araştırma, Kahramanmaraşlı girişimci kadınları iş hayatı için motive eden en önemli unsurun ‘Kendi sevdiği işi yapmak’ olduğunu ortaya çıkardı. Kendi işi olan kadınların işlerini kurma aşamasında en çok zorlandıkları konunun, genel olarak maliyetler ve özellikle iş yeri maliyetleri olduğuna dikkat çekildi.
Ekonomik nedenler engel oluyor
Araştırma, henüz girişimi olmayan kadınların yüzde 71’nin girişimci olmak için son 3 yılda en az bir kere adım attığını ortaya koydu. Girişimci olmak için adım atan kadınların, en çok zorlandıkları konu yüzde 67 oranıyla ekonomik nedenler olarak ön plana çıkarken, yüzde 15’i girişimcilik eğitimi ve tecrübesinin eksikliğini, yüzde 11’i ise başka bir işte çalışması nedeniyle girişimci olmakta zorluk yaşadığını belirtti.
Depremden etkilenen kadın üreticiler, girişimciler ve girişimci adaylarına yönelik gerçekleştirilen projede, kadınların eğitim ve mentorluk destekleri ile üretim sürecine dahil olmalarına katkıda bulunulması ve sosyal güçlenmeye destek verilmesi amaçlanıyor.