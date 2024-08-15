Kahramanmaraşlı üretici kadınlara destek projesi

Proje kapsamında, Kahramanmaraş’ta yaşayan kadınların iş gücüne katılımını, girişim­ci olma potansiyellerini an­lamak ve bu süreçteki ihti­yaçlarını belirlemek adına Ipsos Türkiye iş birliğiyle ‘Kahramanmaraşlı Kadın­ların İş Gücüne Katılımı ve Girişimcilik Potansiyeli­ni Anlama Çalışması’ adıyla araştırma yürütüldü. Araş­tırmada yer alan kadınların yüzde 51’i kendi işi olan gi­rişimcilerden, yüzde 25’i bir başkasının yanında çalışan­lardan, yüzde 10’u yakın za­manda işten ayrılanlardan, yüzde 8’i ise iş arayanlardan oluştu.

Sevdikleri işi yapmak istiyorlar

Girişimci adayı kadın­lar ise kendi işlerini kurmak için en çok ihtiyaç duydukla­rı konunun sermaye olduğu­nu söylerken, bunu girişim­cilik eğitimi takip etti. İhti­yaç duyulan eğitim konuları ise finansal destek sağlan­masına yönelik eğitimler ile mesleki eğitimler olarak öne çıktı. Girişimci ve girişimci adayı kadınların büyük ço­ğunluğu eğitimlere katılmak istediklerini söyledi. Yüzde 83’ü özel sektör tarafından verilecek eğitimlere katılım göstermek istediğini beyan etti.

Araştırma, Kahraman­maraşlı girişimci kadınla­rı iş hayatı için motive eden en önemli unsurun ‘Kendi sevdiği işi yapmak’ olduğu­nu ortaya çıkardı. Kendi işi olan kadınların işlerini kur­ma aşamasında en çok zor­landıkları konunun, genel olarak maliyetler ve özellik­le iş yeri maliyetleri olduğu­na dikkat çekildi.

Ekonomik nedenler engel oluyor

Araştırma, henüz girişi­mi olmayan kadınların yüz­de 71’nin girişimci olmak için son 3 yılda en az bir kere adım attığını ortaya koydu. Girişimci olmak için adım atan kadınların, en çok zor­landıkları konu yüzde 67 oranıyla ekonomik neden­ler olarak ön plana çıkarken, yüzde 15’i girişimcilik eğiti­mi ve tecrübesinin eksikli­ğini, yüzde 11’i ise başka bir işte çalışması nedeniyle gi­rişimci olmakta zorluk yaşa­dığını belirtti.

Depremden etkilenen ka­dın üreticiler, girişimciler ve girişimci adaylarına yönelik gerçekleştirilen projede, ka­dınların eğitim ve mentor­luk destekleri ile üretim sü­recine dahil olmalarına kat­kıda bulunulması ve sosyal güçlenmeye destek verilme­si amaçlanıyor.