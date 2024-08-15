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Kahramanmaraşlı üretici kadınlara destek projesi

 ING Türkiye ve KAGİDER iş birliğiyle depremin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınmasına destek olmak amacıyla depemden etkilenen kadın üreticiler ve adayları için “Kadın Girişimcilere Turuncu Destek” projesi hayata geçiriliyor.

Dünya Gazetesi
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Proje kapsamında, Kahramanmaraş’ta yaşayan kadınların iş gücüne katılımını, girişim­ci olma potansiyellerini an­lamak ve bu süreçteki ihti­yaçlarını belirlemek adına Ipsos Türkiye iş birliğiyle ‘Kahramanmaraşlı Kadın­ların İş Gücüne Katılımı ve Girişimcilik Potansiyeli­ni Anlama Çalışması’ adıyla araştırma yürütüldü. Araş­tırmada yer alan kadınların yüzde 51’i kendi işi olan gi­rişimcilerden, yüzde 25’i bir başkasının yanında çalışan­lardan, yüzde 10’u yakın za­manda işten ayrılanlardan, yüzde 8’i ise iş arayanlardan oluştu.

Sevdikleri işi yapmak istiyorlar

Girişimci adayı kadın­lar ise kendi işlerini kurmak için en çok ihtiyaç duydukla­rı konunun sermaye olduğu­nu söylerken, bunu girişim­cilik eğitimi takip etti. İhti­yaç duyulan eğitim konuları ise finansal destek sağlan­masına yönelik eğitimler ile mesleki eğitimler olarak öne çıktı. Girişimci ve girişimci adayı kadınların büyük ço­ğunluğu eğitimlere katılmak istediklerini söyledi. Yüzde 83’ü özel sektör tarafından verilecek eğitimlere katılım göstermek istediğini beyan etti.

Araştırma, Kahraman­maraşlı girişimci kadınla­rı iş hayatı için motive eden en önemli unsurun ‘Kendi sevdiği işi yapmak’ olduğu­nu ortaya çıkardı. Kendi işi olan kadınların işlerini kur­ma aşamasında en çok zor­landıkları konunun, genel olarak maliyetler ve özellik­le iş yeri maliyetleri olduğu­na dikkat çekildi.

Ekonomik nedenler engel oluyor

Araştırma, henüz girişi­mi olmayan kadınların yüz­de 71’nin girişimci olmak için son 3 yılda en az bir kere adım attığını ortaya koydu. Girişimci olmak için adım atan kadınların, en çok zor­landıkları konu yüzde 67 oranıyla ekonomik neden­ler olarak ön plana çıkarken, yüzde 15’i girişimcilik eğiti­mi ve tecrübesinin eksikli­ğini, yüzde 11’i ise başka bir işte çalışması nedeniyle gi­rişimci olmakta zorluk yaşa­dığını belirtti.

Depremden etkilenen ka­dın üreticiler, girişimciler ve girişimci adaylarına yönelik gerçekleştirilen projede, ka­dınların eğitim ve mentor­luk destekleri ile üretim sü­recine dahil olmalarına kat­kıda bulunulması ve sosyal güçlenmeye destek verilme­si amaçlanıyor.