‘’Kalp ve Damar Hastalıklarına Modern Bakış Açıları’’ konulu konferans gerçekleşti

Bayraktar Grup Holding şirketlerinden Big Group Health Turizmin ev sahipliğindeki konferansın ilk günü Pullman Hotel’de ikinci günü ise Yeni Klinika’da yapıldı.

Konferans ve masterclass derslere konuşmacı olarak İstinye Üniversitesi Liv Bahçeşehir Hospital’dan Prof. Dr. Hasan Turhan ve Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, Azerbaycan Devlet Gömrük Hospital Tibbi Hizmet İdaresi’nin Başkanı, Azerbaycan Devleti’nin Emekdar Hekimi Prof. Dr. Reşad Mahmudov ve E. Eliyev adına ADHTİ’nun Terapiya bölümünün Profesörü Tıp bilimleri doktoru Prof. Dr. İsax Mustafayev’in de aralarında bulunduğu çok sayıda hekim katıldı.

Türkiye’de tıp eğitimi alıyorlar

Big Group Health Tourism CEO’su Emine Esra Bayraktar, Azerbaycan’daki hekimlerin genellikle Türkiye’de tıp eğitimi aldıkların belirterek, asistanlık ve uzmanlık dönemlerinde Azerbaycanlı doktorlara bu sayede eksiklerini tamamlama, vakalarını Türk doktorlara danışma imkanını sağladıklarına dikkat çekti.

Tıbbi konferanslar sayesinde Azerbaycan tıp dünyasına fayda sağlamayı amaçladıkları kaydeden Bayraktar, Azerbaycan’dan Türkiye’ye tedavi olmak için gelmek isteyen hastaların tıbbi tedavilerini en doğru şekilde ve bütçe dostu olarak almaları noktasında imkan sağlayacaklarını ifade etti.

Big Group Health Tourism Azerbaycan temsilcisi Cafer Sadıq Hüseynov ile birlikte Azerbaycan Sağlık Bakanlığı’nın isteği ve desteği ile gerçekleştirildikleri konferanstan bir yıl içinde farklı tıbbi branşlarda beş konferans daha yapacaklarını söyledi.