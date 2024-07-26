Kamuda en fazla teknoloji yatırımını MEB yaptı

BİT yatırımlarının sektörlere göre dağılımına bakıldığında 203 projeyle İçişleri, Ticaret, Hazine ve Maliye, Adalet bakanlıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) gibi büyük ölçekli e-Devlet projelerini yürüten kurumlara ait projelerin yer aldığı “diğer kamu hizmetleri sektörü” ilk sırada yer alıyor.

30 milyar liralık ödenek

Söz konusu sektöre bu yıl 18 milyar 177 milyon 663 bin liralık yatırım yapılması öngörüldü. Bu kategoride en çok ödenek 9 milyar 150 milyon 50 bin lira ile bilişim altyapısı için ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelere ait yatırımların yer aldığı eğitim sektöründe 51 projeye 6 milyar 225 milyon 805 bin lira, ulaştırma sektöründe 26 projeye 2 milyar 786 milyon 827 bin lira yatırım yapılacak.

Tarım sektöründe 20 projeye 502 milyon 170 bin lira, imalat sektöründe 18 projeye 455 milyon 811 bin lira, enerji sektöründe 16 projeye 1 milyar 802 milyon 52 bin lira, madencilik sektöründe 7 projeye 790 milyon 939 bin lira, turizm sektöründe 4 projeye 40 milyon 800 bin lira ve sağlık sektöründe 2 projeye 62 milyon 500 bin liralık ödenek ayrıldı. Böylece BİT yatırımları kapsamında 347 projeye 30 milyar 844 milyon 567 bin lira ödenek tahsis edildi.

Bilgi sistemlerinin altyapısı iyileştiriliyor

BTK’nin 1 milyar 374 milyon lira ödenek ayrılan “Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması” projesi en büyük bütçeli BİT projeleri olarak öne çıkarken İçişleri Bakanlığının “Nüfus Hizmetleri Sistemlerinin İdamesi Projesi”ne yapacağı 950 milyon liralık yatırım da dikkati çekiyor.

Kurumların bilgi sistemlerinin idamesi ve yenilenmesi yatırımlarına ayırdığı bütçeler de bu alanda önemli paya sahip olurken Hazine ve Maliye Bakanlığı 900 milyon lira, Adalet Bakanlığı 800 milyon lira ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 660 milyon liralık yatırımla öne çıkan kurumlar oldu.