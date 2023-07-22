Türkiye geçtiğimiz yılı, 254,2 milyar dolarlık Cumhuriyet tarihi rekoru bir ihracatla tamamlarken, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü 14,4 milyar dolarlık ihracatla genel ihracattan yüzde 5,7’lik pay aldı. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) de sektörün bu başarısına katkı sağlayan ‘İhracatın Metalik Yıldızları’nı düzenlenen törenle ödüllendirdi. Toplamda 82 firma 27 kategoride ödüle layık görüldü.

"Vize sorunu çözülmeli"

2021 yılı sonu ve 2022 yılında pandeminin kısıtlamış olduğu sıkıntılar içinde Türkiye’nin ciddi bir fırsat yakalayarak ihracatını yükselttiğini hatırlatan İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu,"İhracatımızı arttırmayı ve daha çok çalışarak, daha fazla ihracat yapma yolunda çalıştık. Geçen sene yüzde 16,4 artış 14,4 milyar dolar ihracatla genel ihracattan yüzde 5,7 pay alarak Türkiye'nin 6. büyük sektörü olduk” dedi. Yaklaşık 18 aydır görevde olduklarını 1400 tane firmayıyı kapı kapı ziyaret ettiklerini kaydeden Tecdelioğlu, “Kapı kapı dolaşıp ihracatı artırıyoruz” şeklinde konuştu.

Hükümetten bazı talepleri olduğunu ifade eden Tecdelioğlu, "Birincisi, vize problemiyle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadık. İkincisi, serbest ticaret anlaşmalarında ülke sayımızı acilen arttırmamız gerekiyor, üçüncüsü lojistik depolar ve bakır, alüminyum, çinko ve bunun türevi ürünlerin ham maddesine ulaşabilmek, ülkemiz topraklarında Londra metal borsasına kote bir deponun oluşması için çalışmalara devam etmek istiyoruz." dedi.

İDDMİB ihracat şampiyonları

1-Kibar Dış Ticaret A.Ş.

2- Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3-Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

4-Mega Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

5-Teknik Alüminyum San. A.Ş.

6-Altek Döküm Hadde Mamülleri San. Ve Tic. A.Ş.

7-Sistem Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

8-Arslan Alüminyum Anonim Şirketi

9-Sarbak Metal Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi

10-Özer Metal Sanayi A.Ş.