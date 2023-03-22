KARDEMİR işçisine 6 ay için yüzde 50 zam

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, "KARDEMİR ile Özçelik İş Sendikası arasında bir süredir devam eden ve 2023- 2024 yıllarını kapsayan 16. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmesi anlaşmayla sonuçlandı.

İmzalanan sözleşmeyle çalışanların saat işçilik ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 50 oranında artış yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. Özçelik İş Sendikası Başkanı Yunus Değirmenci, enflasyonu, hayat pahalılığını ve üyelerinin beklentilerini dikkate alarak toplu iş sözleşme masasına oturduklarını ve başarılı olduklarını kaydetti.