Kartal Bombe ‘Ar-Ge’den güç alıyor
Ana üretim faaliyetleri arasında bombe imalatı, büküm, ısıl işlem, basınçlı ekipman, küre tank ve aksesuarları olan Kartal Bombe; hem ürün çeşitlerini hem de makine parkını bünyesindeki Ar-Ge merkezindeki çalışmalarla geliştiriyor.
Metal şekillendirme tedarikçisi olarak 1945 yılından beri faaliyet gösteren Kartal Bombe ve Basınçlı Kaplar; geçmişten gelen birikimini Ar-Ge merkezi ile geleceğe taşıyor. Bombe, basınçlı ekipman, küre tank, tank aksesuarları üretimi ile büküm ve ısıl işlem alanında üretim yapan Kartal Bombe, imalat işlerinde hazır makinenin çok az olduğu bir sektörde rekabetçi olmayı Ar-Ge ile sürdürüyor.
Üretim faaliyetlerine ihtiyaç duyduğu özel tasarlanmış makineleri Kartal Bombe, kendi Ar-Ge merkezinde tasarlayıp üretiyor. Şirket yeni yatırımı ile üretime hız kazandırdı ve derin çekme bombeler imalatını Dilovası tesislerinden ayırarak İMES OSB’de gerçekleştiriyor. Ar-Ge merkezi çalışmaları sayesinde Kartal Bombe, ürün yelpazesini genişleterek ‘Eagle’ markasını hayata geçirdi.
İki yılda 35 ülkeye ihracat
Dilovası’ndaki fabrikasının yanı sıra Kartal Bombe, üretimi daha hızlı hale getirmek ve derin çekme bombeler imalatını ayırmak için İMES OSB’de yeni fabrika yatırımı yaptı. Kartal Bombe Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Kartal, yeni yatırım ile ‘Eagle’ markasını oluşturduklarını ve iki yıl gibi kısa bir sürede 35 ülkeye ihracat yapmaya başladıklarını söyledi. İMES’te kurulan fabrikanın ilk açılış amacının derin çekme bombe imalatı olduğunu söyleyen Bilal Kartal, sonradan aldıkları kararla kapalı genleşme ve hidrofor tankı üretimine başladıklarını anlattı.
Bu ürün grubunda 6-10-16 ve 25 bar basınçlarında, 5 ile10 bin litre hacim aralığında üretim gerçekleştirdikleri kaydeden Bilal Kartal, ürünlerin Kartal Bombe bünyesindeki Ar- Ge merkezinde geliştirildiğini vurguladı. Tamamen yerli ‘Eagle’ marka ürünlerin Ar-GE mühendislerince yılların vermiş olduğu tecrübe ile üretime geçtiğini belirten Kartal, gerekli kalite belgelerinin uluslararası akreditasyona sahip kuruluşlardan alındığını da sözlerine ekledi.
Eagle marka kapalı genleşme ve hidrofor tanklarının ve derin çekme bombelerin İMES OSB’de yer alan yeni fabrikada üretildiğini söyleyen Kartal, yaklaşık 21 seneden beri genleşme tankı sektöründe tank üreten firmalar için bombe imal ettikleri hatırlattı.
Bilal Kartal, Kartal Bombe olarak son iki yılda kendi ürettikleri bombeleri kullanarak kendi tanklarını üretmeye başladıklarını söyledi. İşlerinde hazır makinenin çok az olduğunu ve üretim faaliyetlerinin özel makine tasarımları gerektirdiğini söyleyen Bilal Kartal, kendi Ar-Ge merkezlerinde yapılan tasarıma uygun üretim yapıldığını, sahip oldukları bu altyapının ise kendileri için çok büyük bir avantaj olduğunu kaydetti.
Zarif Erdoğan: “Eagle suyun olduğu her yerde”
Yeni dönemde iç ve dış pazar satışlarını yüzde 50 şeklinde eşitlemeye odaklandıklarını açıklayan Kartal Bombe Genel Müdürü Zarif Erdoğan, ürünlerinin inşaat sektöründe ısıtma ve soğutmada kullanıldığını ayrıca ısıtma sektörlerinde kazanlarda genleşen suyu toplamak için kullanıldığını anlattı. Erdoğan, “Eagle, ısıtma-soğutma gereken her yerde kullanılan bir ürün. Kısacası Eagle, suyun olduğu her yerde çözüm üretiyor” dedi.
Hidrofor ve genleşme tankı üretimleri ile yeni bir firma olmalarına karşın özellikle Orta Doğu’da ciddi bir pazar payına eriştiklerini söyleyen Zarif Erdoğan, özellikle Avrupa’ya, Uzak Doğu’ya ve hatta Ukrayna’ya bile kayda değer ürün satışı yaptıklarını sözlerine ekledi.