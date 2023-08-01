Karton ambalaj ihracatı UR-GE projesi ile güçlenecek

Sektör, ihracatta bu yılı 1 milyar doların üzerinde kapatmayı amaçlıyor. Dünya çapında sürdürülebilir üretim çözümlerinin her geçen gün daha çok değer kazanmasıyla karton ambalajın önemi artarken, Türkiye karton ambalaj sektörü de global ticarette yaşanan aksamalara rağmen yatırımlarına devam ediyor.

2023 yılının ilk altı ayında 421,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye karton ambalaj sektörünün ihracatından en yüksek payı Birleşik Krallık, Almanya, Irak ve Fransa aldı. Uygulanmaya başlanan rasyonel para politikaları çerçevesinde piyasaların canlanmasını ve tüketime ve ambalaja olan talebin normalleşmesini bekleyen sektör, Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) öncülüğünde kurulan UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) projesi kapsamında ihracat pazarlarında etkinliğini artırmayı planlıyor.

Hedeflerinin 1 milyar dolarlık ihracat hacmi olduğuna değinen KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, “Avrupa ülkeleri ihracatımızdan önemli bir pay alıyor ancak biz bölgede yakaladığımız rakamları daha da yukarılara çekmek istiyoruz.

Başta Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelerimizin olduğu tüm dünyada 100’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz kurduğumuz UR-GE projesi kapsamında pazar payımızı artırmak. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere farklı ihracat pazarlarından da aldığımız payı artırmayı hedefliyoruz. İhracatta geçtiğimiz yılın rakamlarını yakalayıp yılı 1 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmiyle tamamlamayı planlıyoruz” dedi.