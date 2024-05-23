Katma değerli üretim sektörün ihracat potansiyelini yükseltiyor

Boya sektörü dekorasyonun yanı sıra özellikle gelişen teknolojiler ile birlikte koruyucu özelliği ile sanayi uygulamalarında öne çıkıyor. Yeni inşa edilen yapıların yanı sıra var olan binaların korunmasında boya endüstrisi öne çıkıyor. Diğer yandan endüstriyel boyalar da korozyon başta olmak üzere endüstriyel uygulamalardaki hasarları önleme ve ekipmanların korunmasını sağlamak yönündeki katkılarıyla talep görüyor.

Türkiye, Avrupa 4’üncüsü olmayı hedefliyor

Boya sektöründe Türkiye, üretimde Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya’nın ardından 5’inci sırada yer alıyor. Kenan Baytaş ise Türkiye adına hedefin 4’üncü sıraya yükselmek olduğunu belirtti ve 2024 yılı için boya sektöründe yüzde 20 büyüme beklendiğini belirtti.

Sektörde hammaddenin yüzde 70 oranında yurt dışından tedarik edilmesi, yüksek enflasyon koşullarında üreticiyi zorluyor. Hammaddeyi peşin alan üretici, ödemelerde vadelerin uzamasıyla güç duruma düşüyor ve finansman desteğine ihtiyaç duyuyor. Sektörün Ar-Ge yatırımlarına yönelmesi, böylece katma değerli üretimi sağlaması, markalaşma ile ilgili adımların atılmasıyla Türkiye’nin boya ihracatının artıracak adımlar olarak öne çıkıyor.

Gelişmekte olan pazarlardaki yatırım fırsatlarını araştırmak ve bunları doğru tespit etmek de sektörün büyümesini olumlu etkileyecek. Dünya Boya Sanayicileri Birliği’nin (World Paint and Coatings Industry Association – WPCIA) Dünyanın En Büyük On Boya Şirketi Faaliyet Raporu dahilinde paylaştığı verilere göre 2023 yılında küresel boya ve kaplama pazarı bir önceki yıla göre yüzde 3,2’lik bir büyüme oranı yakaladı ve 185,5 milyar dolar değerine ulaştı. Raporda bu büyüme inşaat, otomotiv ve imalat başta olmak üzere çeşitli sektörlerde boya ve kaplamalara yönelik artan talep temel neden olarak gösterildi.

Küresel pazarda en büyük pay mimari boyaların oldu

Mimari boya ve kaplamalar, raporda belirtildiğine göre toplam pazar payının yüzde 53’ünü temsil ederek 105,8 milyar dolar ile küresel pazarda en büyük payın sahibi oldu. Bu segmentin büyümesi, düşük VOC’li (Uçucu Organik Bileşikler) boya ve kaplamalara yönelik artan talep ile ilişkilendirildi.

Ayrıca bu segmentin gelişmesini destekleyen bir diğer unsur da boya üretiminde nanoteknoloji gibi yenilikçi teknolojilerin kullanılmaya başlanması oldu. Endüstriyel boya ve kaplamalar da 2023 yılında 78,31 milyar dolar değerine ulaşarak önemli bir büyüme gösterdi. Bu büyüme temel olarak çeşitli sektörlerde korozyona dirençli kaplamalara olan ihtiyacın artmasından kaynaklandı. Ayrıca endüstriyel uygulamalar için toz boyalara ve yüksek performanslı kaplamalara yönelik artan talep de bu segmentin büyümesine katkıda bulundu.

Asya-Pasifik bölgesi üretimde öne çıkıyor

Raporda Asya-Pasifik bölgesi, 2023 yılında küresel üretimin yüzde 54,7’sini oluşturarak, küresel çapta en büyük boya ve kaplama üreticisi konumunda yer aldı. Asya Pasifik, Latin Amerika ve Afrika, küresel boya ve kaplama pazarında en hızlı büyüyen bölgeler olarak ortaya çıktı. Asya Pasifik 94,5 milyar dolar ile pazarın en büyük payını oluştururken, onu 47,6 milyar dolar ile Avrupa takip etti. Avrupa bölgesi, 2023 yılında küresel üretimin yüzde 19,6’sını gerçekleştirerek küresel boya ve kaplama üretiminde ikinci en büyük üretici konumunu elde etti.

2023 yılında küresel üretimin yüzde 15,6’sını gerçekleştiren Kuzey Amerika bölgesi, küresel boya ve kaplama üretiminde üçüncü en büyük üreticisi oldu. 2023 yılında küresel üretimin yüzde 6,4'ünü gerçekleştiren, küresel boya ve kaplama üretiminde dördüncü en büyük üretici ise Latin Amerika bölgesi oldu. Ortadoğu ve Afrika bölgesi, 2023 yılında küresel üretimin yüzde 3,6’sını oluşturarak küresel olarak en büyük beşinci boya ve kaplama üreticisi olarak raporda yer aldı. Bu bölgelerdeki büyümeyi sürükleyen unsurlar ise raporda artan inşaat faaliyetleri, genişleyen orta sınıf nüfusu ile otomotiv ve imalat endüstrilerinden gelen artan boya ve kaplama talebi gösterildi.