Kayacı Savunma, yenilikçi mühendislik çözümleri geliştirmeyi hedefliyor

Denizcilik sistemleri ve elektroniği, insansız araçlar, radar sistemleri, radar donanım-yazılım çözümleri ve bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren Kayacı Savunma, geliştireceği yerli ve milli ürünlerle savunma sanayisinde tam bağımsızlığı hedefliyor.

Küresel teknolojik gelişmeleri temel alarak yenilikçi ürünler geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Kayacı Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, bu teknolojileri Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bütünleştirerek, yenilikçi mühendislik çözümleri geliştirmek, deniz mühendisliği (Offshore Engineering) ve radar sistemleri alanında uzman çalışma gruplarıyla Türkiye’nin seçkin kurumlarından biri olmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı fuarda tanıtıldı” Türkiye’nin ilk insansız deniz aracı (İDA) olan OKHAN’nın Kayacı Savunma tarafından üretildiğini ve 17. MÜSİADEXPO fuarında da üst düzey yöneticilerle ve kamuoyuyla paylaşıldığını ifade den Hakan Kayacı, “Entegre Otonom Sevk İdare (OSİ) sistemine sahip İnsansız Su Üstü Deniz Aracı (İDA) sistemi, RF Köreltici ve Karıştırıcı Sistemi (Jammer), askeri tatbikatlarda ekonomik bir hedef olarak kullanılabilecek ve radarda yüksek radar görünürlüğü sağlayabilen Pasif Radar Reflektör (PRR) Sistemi, Dinamik Konumlandırma Sistemi, Uydu Pusulası, Diferansiyel GPS Baz istasyonu, Oto Pilot-I ve Oto Pilot-II ile Anemometre Cihazları; Deniz Radar Sistemleri ürün grubunda ise Otomatik Radar Plotlama Aygıtı (A.R.P.A), Rota Hattı Muhafaza Sistemi, GPS Seyrüsefer Sistemleri, Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri ve Düşük Gürültülü RF Yükselteç gibi birçok ürünü bünyemizde yüzde yüz milli ve yerli tasarım ve üretimle gerçekleştirmekteyiz” dedi.

Hakan Kayacı, kendi üretim ve projelerinin dışında iş ortaklığı ya da teknopark kümelenmeleriyle birlikte, radar yazılımı konusunda özellikle radarda görünürlük analizlerini çok hızlı ve yüksek doğruluk performansıyla gerçekleştirebilen PREDICS radar kesit alanı benzetim ve analiz yazılımı, radar donanımı olarak ise duvar arkası görüntüleme radarı (DAGR) ürettiklerini söyledi.

TÜBİTAK desteğin de ve çeşitli çözüm ortaklarıyla ‘Enkaz Altı Canlı Varlığı Tespit ve Görüntüleme Radarı Geliştirilmesi’ projesine de başladıklarına dikkat çeken Kayacı, “İleriye dönük projelerimiz arasında Sivil ve askerî amaçlı kullanılabilecek sinyal kesici cihazların ( jammer) üretimi; mevcut İDA’mıza SİDA yani Silahlı İnsansız Deniz Aracı özelliğinin de kazandırılması; deniz elektroniği kapsamında otomatik rota kontrol sistemleriyle dijital rüzgâr bilgi sistemlerinin üretilmesi ve çeşitli navigasyon sistemlerinin hayata geçirilmesi yer almaktadır” diye konuştu.

“Güçlü bir savunma sanayi gerekli”

Savunma sanayisinde atılan stratejik adımların devletin güçlenmesine katkı sağlamakla birlikte yeterli olmadığına atıfta bulunan Kayacı şöyle devam etti “Güçlü Türkiye için güçlü savunma sanayi de gereklidir. Ülkemizin içinde bulunduğu hassas bölgede operasyonel bir şekilde ülkemizin savunması ve güvenliği açısından ihtiyaç duyulan kritik donanım ve yazılımların üretilmesi için çalışmaktayız ve geliştirmiş olduğumuz ürünlerin kamu ve/veya özel sektörde yaygın olarak kullanılmaya başlanacağını umut ediyoruz. Hedefimiz, geliştireceğimiz milli ve yerli ürünlerle savunma sanayisinde tam bağımsızlığı elde etmektir.”