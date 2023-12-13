Kılıçoğlu, bir asra yaklaşan geçmişiyle kiremit ve çatı sektörüne önderlik ediyor

Eskişehir ve Türkiye’nin en köklü şirketlerinden biri olan ve 1927 yılında Sabri Kılıçoğlu tarafından Atatürk’ün talimatıyla kurulan Kılıçoğlu, güven, kalite, müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişimi ilke edinmiş yönetim anlayışı, bir asra yaklaşan geçmişiyle hizmet verdiği sektöre her dönem önderlik ediyor.

Kılıçoğlu’nun kurulduğu günden bugüne sektöründe lider bir marka olduğunu ifade eden Ş.Burak Özaydemir “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken biz de Kılıçoğlu olarak 100. yılımıza koşuyoruz. Kiremit ve çatı sektöründe lider ve takip edilen bir marka olarak Kılıçoğlu, her gün kendini yenileyerek ve geliştirerek bugünlerine gelmiştir. Sektör lideri iseniz devamlı örnek ve öncü olma sorumluluğunuz da vardır. Kılıçoğlu olarak bu sorumluluklarımızın her zaman farkında olduk ve gereğini yaptık.

Çok az kuruluşa nasip olan geçmiş 4 nesil ve 96 yıllık sanayi deneyiminin sihri bence düzgün, müşteriye saygılı, modern ve kurumsallaşmış bir yapıyla işleri yönetmektir. Sanırım önümüzdeki on yıllarda gelişmeye ve hayal bile edemeyeceğimiz çatı sistemleri ve teknolojileri ile karşılaşmaya hazır olmamız gerekecektir. Bu bilinçle, Kılıçoğlu markamızı tarih boyunca vazgeçilemeyen kil kiremitle daha da ileriye taşıyarak, bir asra ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin tek çatı altındaki en yüksek kapasitesine sahip

Eskişehir’de bulunan üretim kompleksi ile tek çatı altında toplanmış en yüksek kapasitede üretim yapan Avrupa’nın sayılı, Türkiye’nin ise ilk şirketi olduklarına işaret eden Ş.Burak Özaydemir, 80 bin metrekare arazi üzerine kurulu tam otomatik kiremit üretim tesislerinde yıllık 4 milyon metrekare kil kiremit ve 4 milyon metrekare Megaron agrega kiremit olmak üzere toplam 8 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olduklarını açıkladı.

Yeni Ürün Ultra ile Çatılara Modern Görünüm Sunacak

Kılıçoğlu’nun, ürünler açısından Türkiye’de yeni model kiremitlerin geliştirilmesi ve üretilmesine her zaman öncü olduğunu ifade eden Burak Özaydemir, dünyadaki gelişmelere ve pazardaki ihtiyaçlara uygun olarak orta ve üst segmentte, çok çeşit renk ve ebatta kiremit ürettiklerini açıkladı. Özaydemir, ayrıca çatı için istenen tüm sistemleri de ürün portföylerine eklediklerini açıklayarak, şöyle dedi:

“Çatıları bir sistem olarak düşünerek ürün gamımızı geliştiriyoruz. Çatı sistemleri, çatı pencereleri, su ve ısı yalıtım sistemleri gibi tamamlayıcı ürünleri de ekleyerek ürün gamımızı genişlettik. Kiremide tamamlayıcı olarak kapsayıcı ürün gamımız, bölgesel satış ve uzman bayi yapılanmalarımız ile müşterilere anahtar teslim çatı çözümleri önerebilir noktaya gelmiş bulunuyoruz.

Pazarlama yaklaşımında global trendlere uygun olarak farklı segmentlerin ihtiyaçlarına göre konumlanan çok markalı bir yaklaşım hayata geçirildi. Megaron Çatı Teknolojileri markamız ile renkli agrega kiremitler, Kılıçoğlu kil kiremitlerin yanında müşterilerin taleplerine uygun Anadolu Medeniyetleri Serisi gibi birçok yeni tasarım ve renkte ürün ile sektörde en geniş ürün gamına sahibiz.”

100. yılı doğru ilerlerken çalıştıkları yeni ürünler ve projeler olduğunu söyleyen Özaydemir, “Yeni kiremit modelimiz Ultra Kiremit farklı tasarımı ile öne çıkan bir ürün. Ebatlarıyla da diğer modellerden farklı olan Ultra ile çatılara modern tasarımlı kil kiremit alternatifi sunuyoruz. Yeni yılda bu modelimizin çok ses getireceğini düşünüyoruz. Sektörün lider markası olarak ilklerle ve ilkelerle oluşturulmuş markamızı her zaman ileriye taşımaya devam edeceğiz” dedi.

"Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu bayilerimizle birlikte yaşadık"

Emin adımlarla 100. yıla yaklaşırken Kılıçoğlu’nun distribütörleri, bayileri ve çalışanlarıyla büyük bir aile olduğunu ifade eden Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Özaydemir “Kılıçoğlu çalışanları, distribütörleri ve bayileriyle büyük bir ailedir.

Bu ailede yer alan kişiler birbirlerine dürüstlük, güven ve sadakat bağları ile bağlanmıştır. Kılıçoğlu, tarihi boyunca güven veren bir marka imajına sahip olmak ve bunu aynı şekilde taşımak için dürüstlük, ahlaklı ticaret gibi ilkelerden taviz vermeyerek nesiller arası kurum kültürünü doğru şekilde aktararak bu günlerine gelmiştir.

Bu ilkeler Kılıçoğlu’nun gelecek vizyonuna ışık tutmaktadır” dedi. Kılıçoğlu’nun Cumhuriyet 'in değerleriyle bütünleşmiş ve yüzyıllık tarihe tanıklık etmiş bir marka olduğunu söyleyen Özaydemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kılıçoğlu tarihine bakarsanız Cumhuriyet’i görürsünüz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında biz de coşkumuzu ve heyecanımızı Ekim ayında satış bayilerimizle, Kasım ayında uzman bayilerimizle gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarımızda hep birlikte yaşadık. Farklı şehirlerden gelen bayilerimizi ağırladığımız organizasyonlarımızda birlik ve beraberliğimizi güçlendirirken, gelecek vizyonumuzu bayilerimizle paylaştık.

Geçmişten günümüze distribütörlerimiz ve bayilerimizle birlikte güçlüyüz.” Kılıçoğlu’nun sektöründe lider olarak asırlık marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Ali Osman Özaydemir “Müşteri ihtiyaçları sürekli değişiyor. Biz bu değişime ayak uydurarak sürekli gelişim ve yenilik için çalışıyoruz. Yeni ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile her zaman öncü ve lideriz. Kılıçoğlu değerlerinden ve paydaşlarımızdan aldığımız güç ile 100. yılımıza emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.