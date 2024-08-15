Kılıçoğlu, enerji verimliliği ve iklime dönük ürünler geliştiriyor
Çatı ve cephe sektörünün asırlık çınarı olma yolundu ilerleyen Kılıçoğlu, son yıllarda sürdürülebilirlik ve enerji verimliği konularına odaklandı. Türkiye’nin karbon ayak izini düşürme prensibiyle katma değerli ürünler imal eden firma, aynı zamanda gezegenin iklim hedeflerinin de destekçisi olma misyonunu yerine getiriyor.
Tülay TAŞKIN
Atatürk’ün talimatıyla 1927 yılında Eskişehir’de kurulan Kılıçoğlu, 100 yıla yaklaşan tarihi boyunca, çatı sektörünün lokomotifliğini yaparken, geliştirdiği inovatif ürünlerle de sektörü yeni ürünlerle tanıştırıyor.
Kılıçoğlu’nun köklü geçmişiyle sektöre en ileri teknolojiyi getiren ve her dönem ilkleri gerçekleştiren bir marka olduğuna işaret eden Pazarlamadan Sorumla Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Özaydemir, “Ürünlerinde standartların ötesinde bir kalite anlayışını benimseyen Kılıçoğlu, kurulduğu günden itibaren gelişimi ve yeniliği kendine ilke edinmiş bir markadır. Kılıçoğlu, tarihi boyunca paydaşlarına güven veren bir marka imajına sahip olmak ve bunu aynı şekilde taşımak için güven, kalite, müşteri odaklılık ve değişim unsurlarını temeline oturtmuştur. Dürüstlük, ahlaklı ticaret gibi ilkelerden de taviz vermeyerek ve kurum kültürünü nesillere doğru şekilde aktararak bu günlerine gelmiştir” dedi.
Tek çatı altında en büyük kapasiteye sahip fabrika
Son dönemde çevreci ve enerji verimliliğine dönük ürünler geliştiren Kılıçoğlu’nun, tek çatı altında toplanmış en yüksek kapasitede üretim yapan Avrupa’nın sayılı, Türkiye’nin tek fabrikası olan Eskişehir’deki üretim kompleksinde üretimlerini sürdürdüğünü açıklayan Özaydemir, “Kılıçoğlu, 80 bin metrekare arazi üzerine kurulu tam otomatik kiremit üretim tesislerinde, yıllık 4 milyon metrekare kil kiremit ve 4 milyon metrekare Megaron agrega kiremit olmak üzere toplam 8 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip buluyor” bilgisini verdi.
“Yeni dönemde çatılar, enerji verimliliği ve çevreci ürünlerle öne çıkacak”
Son yıllarda çağdaş çatılarda tasarım ve renk tercihlerinin değişmesi yanında daha verimli çatılara yönelimlerin de yoğunlaştığına işaret eden Ali Osman Özaydemir, dünyanın en çok güneş alan ülkelerinden biri olarak ülkemizde de artık yenilenebilir enerjiye yatırımların arttığına ve çevre duyarlılığının önemsendiğine işaret etti. Bu bakımdan da çatıların verimli kullanılmasına yönelik tercihler geliştiğini belirten Özaydemir, Kılıçoğlu olarak bu tercihe yönelik Ecotitanium ürünlerini geliştirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:
“Türkiye’de çok yakın gelecekte çatılarda enerji verimliliği ve enerji üretiminin daha ön plana çıkacağını öngörüyoruz. Binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, bunu yaparken konforlu bir çatı altı yaşamı sunulması da çok önemlidir.
Bu konularda Kılıçoğlu olarak bizim de sektöre sunduğumuz ürünlerimiz var. Çatılarda enerji verimli malzemelerin kullanılmasına yönelik su ve ısı yalıtımı için ürünler geliştiriyoruz. Çatıdan sıcak su ve elektrik üretimine yönelik üretilmiş güneş panellerini günümüzde sıklıkla görüyoruz. Bu panellerin daha verimli ve çatıya entegre sistemler olması için çalışmalarımız devam ediyor.
Enerji verimliliğinin yanında havayı temizleyen çatılar bizim gelecek vizyonumuzu göstermesi açısından çok önemli. 2015 yılında üretmeye başladığımız Ecotitanium kiremit, havayı temizlemesi yanında açık renkli yapısıyla küresel ısınmayla da mücadele ediyor. Ecotianium ile kaplanmış bir çatının ortalama yılda 20 bin kilometre yol yapan bir aracın egzozundan çıkan zehirli azot gazını temizlediğini düşünürsek, özellikle metropollerde ve geniş çatı alanına sahip binalarda kullanımının önemini daha iyi anlayabiliriz. Ecotianium’a son dönemde yoğun bir ilgi var.”
“Çatıda Seçme Özgürlüğü” ile Megaron, 10. yılına girdi
Çatı pazarında kiremitte farklı renklerin ve modellerin öne çıkacağını ve çatının bir deneyim olduğunu öngörerek, müşterilere profesyonel hizmet vermek amacıyla Yapı Grubu Başkanı Barış Özaydemir tarafından kurulan Megaron markasının 10. yılına ulaştığını anlatan Ali Osman Özaydemir, şunları kaydetti: “Geleceği kurmak, liderliği devam ettirmek, hep önde ve öncü olmak için 2014 yılında devreye aldığı Megaron Çatı Teknolojileri markası ile Barış Özaydemir sektörde yeni bir dönemi başlattı.
O’nun bize mirası ve emaneti olarak gördüğümüz Megaron markasını 10. yılında daha ileriye taşımak için yeni ürünlerle büyütüyoruz. Müşteri ihtiyaçlarını odağa koyarak ‘Çatıda Seçme Özgürlüğü’ sloganıyla ileri teknoloji ve bağlı ekipmanları, renkli ve farklı kiremit alternatifleri de dahil olmak üzere tek merkezden entegre çözümler sunan bir çatı teknolojileri markası olarak sektöre yenilikler getirmeye devam ediyoruz.
Teknolojik ve inovatif ürünlerimizi uzman bayilerimizle anahtar teslim çatı hizmeti olarak tüketicilere sunuyoruz.” Son olarak Megaron’un 10 yıllık süreç içerisinde Türkiye’de tanınan ve tercih edilen bir marka olduğunu belirten Özaydemir, talebin artması nedeniyle kapasite artırdıklarını, önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji ile ilgili yatırımlarla yeni ürünleri sektöre kazandıracaklarını söyledi.