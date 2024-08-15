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Kılıçoğlu, enerji verimliliği ve iklime dönük ürünler geliştiriyor

 Çatı ve cephe sektörünün asırlık çınarı olma yolundu ilerleyen Kılıçoğlu, son yıllarda sürdürülebilirlik ve enerji verimliği konularına odaklandı. Türkiye’nin karbon ayak izini düşürme prensibiyle katma değerli ürünler imal eden firma, aynı zamanda gezegenin iklim hedeflerinin de destekçisi olma misyonunu yerine getiriyor.

Dünya Gazetesi
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Tülay TAŞKIN

Atatürk’ün talimatıyla 1927 yılında Eskişehir’de kuru­lan Kılıçoğlu, 100 yıla yak­laşan tarihi boyunca, çatı sektö­rünün lokomotifliğini yaparken, geliştirdiği inovatif ürünlerle de sektörü yeni ürünlerle tanıştırı­yor.

Kılıçoğlu’nun köklü geçmişiy­le sektöre en ileri teknolojiyi ge­tiren ve her dönem ilkleri gerçek­leştiren bir marka olduğuna işaret eden Pazarlamadan Sorumla Ge­nel Müdür Yardımcısı Ali Osman Özaydemir, “Ürünlerinde stan­dartların ötesinde bir kalite anla­yışını benimseyen Kılıçoğlu, ku­rulduğu günden itibaren gelişimi ve yeniliği kendine ilke edinmiş bir markadır. Kılıçoğlu, tarihi boyun­ca paydaşlarına güven veren bir marka imajına sahip olmak ve bu­nu aynı şekilde taşımak için güven, kalite, müşteri odaklılık ve değişim unsurlarını temeline oturtmuştur. Dürüstlük, ahlaklı ticaret gibi ilke­lerden de taviz vermeyerek ve ku­rum kültürünü nesillere doğru şe­kilde aktararak bu günlerine gel­miştir” dedi.

Tek çatı altında en büyük kapasiteye sahip fabrika

Son dönemde çevreci ve enerji verimliliğine dönük ürünler geliş­tiren Kılıçoğlu’nun, tek çatı altın­da toplanmış en yüksek kapasite­de üretim yapan Avrupa’nın sayılı, Türkiye’nin tek fabrikası olan Es­kişehir’deki üretim kompleksinde üretimlerini sürdürdüğünü açıkla­yan Özaydemir, “Kılıçoğlu, 80 bin metrekare arazi üzerine kurulu tam otomatik kiremit üretim tesislerin­de, yıllık 4 milyon metrekare kil ki­remit ve 4 milyon metrekare Me­garon agrega kiremit olmak üzere toplam 8 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip buluyor” bilgi­sini verdi.

“Yeni dönemde çatılar, enerji verimliliği ve çevreci ürünlerle öne çıkacak”

Son yıllarda çağdaş çatılarda ta­sarım ve renk tercihlerinin değiş­mesi yanında daha verimli çatıla­ra yönelimlerin de yoğunlaştığına işaret eden Ali Osman Özaydemir, dünyanın en çok güneş alan ülkele­rinden biri olarak ülkemizde de ar­tık yenilenebilir enerjiye yatırımla­rın arttığına ve çevre duyarlılığının önemsendiğine işaret etti. Bu ba­kımdan da çatıların verimli kulla­nılmasına yönelik tercihler gelişti­ğini belirten Özaydemir, Kılıçoğlu olarak bu tercihe yönelik Ecotitani­um ürünlerini geliştirdiklerini an­latarak, şunları kaydetti:

“Türkiye’de çok yakın gelecekte çatılarda enerji verimliliği ve ener­ji üretiminin daha ön plana çıka­cağını öngörüyoruz. Binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, bunu yaparken konforlu bir çatı altı ya­şamı sunulması da çok önemlidir.

Bu konularda Kılıçoğlu olarak bi­zim de sektöre sunduğumuz ürün­lerimiz var. Çatılarda enerji verimli malzemelerin kullanılmasına yö­nelik su ve ısı yalıtımı için ürün­ler geliştiriyoruz. Çatıdan sıcak su ve elektrik üretimine yönelik üre­tilmiş güneş panellerini günümüz­de sıklıkla görüyoruz. Bu panelle­rin daha verimli ve çatıya entegre sistemler olması için çalışmaları­mız devam ediyor.

Enerji verimli­liğinin yanında havayı temizleyen çatılar bizim gelecek vizyonumu­zu göstermesi açısından çok önem­li. 2015 yılında üretmeye başladı­ğımız Ecotitanium kiremit, hava­yı temizlemesi yanında açık renkli yapısıyla küresel ısınmayla da mü­cadele ediyor. Ecotianium ile kap­lanmış bir çatının ortalama yılda 20 bin kilometre yol yapan bir ara­cın egzozundan çıkan zehirli azot gazını temizlediğini düşünürsek, özellikle metropollerde ve geniş çatı alanına sahip binalarda kulla­nımının önemini daha iyi anlaya­biliriz. Ecotianium’a son dönemde yoğun bir ilgi var.”

 “Çatıda Seçme Özgürlüğü” ile Megaron, 10. yılına girdi

 Çatı pazarında kiremitte farklı renklerin ve modellerin öne çı­kacağını ve çatının bir deneyim olduğunu öngörerek, müş­terilere profesyonel hizmet vermek amacıyla Yapı Grubu Başkanı Barış Özaydemir ta­rafından kurulan Megaron markasının 10. yılına ulaştığını anlatan Ali Osman Özaydemir, şunları kaydetti: “Geleceği kur­mak, liderliği devam ettirmek, hep önde ve öncü olmak için 2014 yılında devreye aldığı Me­garon Çatı Teknolojileri marka­sı ile Barış Özaydemir sektörde yeni bir dönemi başlattı.

O’nun bize mirası ve emaneti olarak gördüğümüz Megaron mar­kasını 10. yılında daha ileriye taşımak için yeni ürünlerle bü­yütüyoruz. Müşteri ihtiyaçları­nı odağa koyarak ‘Çatıda Seç­me Özgürlüğü’ sloganıyla ileri teknoloji ve bağlı ekipmanları, renkli ve farklı kiremit alterna­tifleri de dahil olmak üzere tek merkezden entegre çözüm­ler sunan bir çatı teknolojileri markası olarak sektöre yenilik­ler getirmeye devam ediyoruz.

Teknolojik ve inovatif ürün­lerimizi uzman bayilerimiz­le anahtar teslim çatı hizmeti olarak tüketicilere sunuyo­ruz.” Son olarak Megaron’un 10 yıllık süreç içerisinde Türki­ye’de tanınan ve tercih edilen bir marka olduğunu belirten Özaydemir, talebin artması ne­deniyle kapasite artırdıklarını, önümüzdeki dönemde yenile­nebilir enerji ile ilgili yatırımlar­la yeni ürünleri sektöre kazan­dıracaklarını söyledi.