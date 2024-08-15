Kılıçoğlu, enerji verimliliği ve iklime dönük ürünler geliştiriyor

Tülay TAŞKIN

Atatürk’ün talimatıyla 1927 yılında Eskişehir’de kuru­lan Kılıçoğlu, 100 yıla yak­laşan tarihi boyunca, çatı sektö­rünün lokomotifliğini yaparken, geliştirdiği inovatif ürünlerle de sektörü yeni ürünlerle tanıştırı­yor.

Kılıçoğlu’nun köklü geçmişiy­le sektöre en ileri teknolojiyi ge­tiren ve her dönem ilkleri gerçek­leştiren bir marka olduğuna işaret eden Pazarlamadan Sorumla Ge­nel Müdür Yardımcısı Ali Osman Özaydemir, “Ürünlerinde stan­dartların ötesinde bir kalite anla­yışını benimseyen Kılıçoğlu, ku­rulduğu günden itibaren gelişimi ve yeniliği kendine ilke edinmiş bir markadır. Kılıçoğlu, tarihi boyun­ca paydaşlarına güven veren bir marka imajına sahip olmak ve bu­nu aynı şekilde taşımak için güven, kalite, müşteri odaklılık ve değişim unsurlarını temeline oturtmuştur. Dürüstlük, ahlaklı ticaret gibi ilke­lerden de taviz vermeyerek ve ku­rum kültürünü nesillere doğru şe­kilde aktararak bu günlerine gel­miştir” dedi.

Tek çatı altında en büyük kapasiteye sahip fabrika

Son dönemde çevreci ve enerji verimliliğine dönük ürünler geliş­tiren Kılıçoğlu’nun, tek çatı altın­da toplanmış en yüksek kapasite­de üretim yapan Avrupa’nın sayılı, Türkiye’nin tek fabrikası olan Es­kişehir’deki üretim kompleksinde üretimlerini sürdürdüğünü açıkla­yan Özaydemir, “Kılıçoğlu, 80 bin metrekare arazi üzerine kurulu tam otomatik kiremit üretim tesislerin­de, yıllık 4 milyon metrekare kil ki­remit ve 4 milyon metrekare Me­garon agrega kiremit olmak üzere toplam 8 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip buluyor” bilgi­sini verdi.

“Yeni dönemde çatılar, enerji verimliliği ve çevreci ürünlerle öne çıkacak”

Son yıllarda çağdaş çatılarda ta­sarım ve renk tercihlerinin değiş­mesi yanında daha verimli çatıla­ra yönelimlerin de yoğunlaştığına işaret eden Ali Osman Özaydemir, dünyanın en çok güneş alan ülkele­rinden biri olarak ülkemizde de ar­tık yenilenebilir enerjiye yatırımla­rın arttığına ve çevre duyarlılığının önemsendiğine işaret etti. Bu ba­kımdan da çatıların verimli kulla­nılmasına yönelik tercihler gelişti­ğini belirten Özaydemir, Kılıçoğlu olarak bu tercihe yönelik Ecotitani­um ürünlerini geliştirdiklerini an­latarak, şunları kaydetti:

“Türkiye’de çok yakın gelecekte çatılarda enerji verimliliği ve ener­ji üretiminin daha ön plana çıka­cağını öngörüyoruz. Binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, bunu yaparken konforlu bir çatı altı ya­şamı sunulması da çok önemlidir.

Bu konularda Kılıçoğlu olarak bi­zim de sektöre sunduğumuz ürün­lerimiz var. Çatılarda enerji verimli malzemelerin kullanılmasına yö­nelik su ve ısı yalıtımı için ürün­ler geliştiriyoruz. Çatıdan sıcak su ve elektrik üretimine yönelik üre­tilmiş güneş panellerini günümüz­de sıklıkla görüyoruz. Bu panelle­rin daha verimli ve çatıya entegre sistemler olması için çalışmaları­mız devam ediyor.

Enerji verimli­liğinin yanında havayı temizleyen çatılar bizim gelecek vizyonumu­zu göstermesi açısından çok önem­li. 2015 yılında üretmeye başladı­ğımız Ecotitanium kiremit, hava­yı temizlemesi yanında açık renkli yapısıyla küresel ısınmayla da mü­cadele ediyor. Ecotianium ile kap­lanmış bir çatının ortalama yılda 20 bin kilometre yol yapan bir ara­cın egzozundan çıkan zehirli azot gazını temizlediğini düşünürsek, özellikle metropollerde ve geniş çatı alanına sahip binalarda kulla­nımının önemini daha iyi anlaya­biliriz. Ecotianium’a son dönemde yoğun bir ilgi var.”

“Çatıda Seçme Özgürlüğü” ile Megaron, 10. yılına girdi

Çatı pazarında kiremitte farklı renklerin ve modellerin öne çı­kacağını ve çatının bir deneyim olduğunu öngörerek, müş­terilere profesyonel hizmet vermek amacıyla Yapı Grubu Başkanı Barış Özaydemir ta­rafından kurulan Megaron markasının 10. yılına ulaştığını anlatan Ali Osman Özaydemir, şunları kaydetti: “Geleceği kur­mak, liderliği devam ettirmek, hep önde ve öncü olmak için 2014 yılında devreye aldığı Me­garon Çatı Teknolojileri marka­sı ile Barış Özaydemir sektörde yeni bir dönemi başlattı.

O’nun bize mirası ve emaneti olarak gördüğümüz Megaron mar­kasını 10. yılında daha ileriye taşımak için yeni ürünlerle bü­yütüyoruz. Müşteri ihtiyaçları­nı odağa koyarak ‘Çatıda Seç­me Özgürlüğü’ sloganıyla ileri teknoloji ve bağlı ekipmanları, renkli ve farklı kiremit alterna­tifleri de dahil olmak üzere tek merkezden entegre çözüm­ler sunan bir çatı teknolojileri markası olarak sektöre yenilik­ler getirmeye devam ediyoruz.

Teknolojik ve inovatif ürün­lerimizi uzman bayilerimiz­le anahtar teslim çatı hizmeti olarak tüketicilere sunuyo­ruz.” Son olarak Megaron’un 10 yıllık süreç içerisinde Türki­ye’de tanınan ve tercih edilen bir marka olduğunu belirten Özaydemir, talebin artması ne­deniyle kapasite artırdıklarını, önümüzdeki dönemde yenile­nebilir enerji ile ilgili yatırımlar­la yeni ürünleri sektöre kazan­dıracaklarını söyledi.