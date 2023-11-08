Kimya, ekim ihracatında 2. sırada yer aldı

Kimya sektörünün ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Ekim ayında kimya sektörümüz yüzde 3,1 artışla 2,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi ve ülkemiz ihracatından yüzde 11,8 pay aldı. Ülkemizin ekonomisine ve büyümesine en fazla katkıyı sağlayan sektörlerin başında geliyoruz. Ocak-Ekim olarak on aylık dönemde ihracatımız 25 milyar dolar oldu.

Finansmana ulaşım, enflasyon, enerji maliyetleri, yakın coğrafyamızdaki gelişmeler gibi zorlu koşullara rağmen Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak ihracatımızı artırmayı başardık. Büyük bir coşku ile kutladığımız Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, sektör ihracatımızı 30 milyar doların üzerine çıkarmak için çaba sarf ediyoruz. 2000 yılında yıllık 1 milyar 864 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yaparken bugün aylık olarak 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi.

Hollanda en çok ihracat yapılan ülke

Ekim ayında en çok ihracat yapılan ilk on ülke Hollanda, Rusya, İtalya, ABD, Irak, Almanya, Romanya, Lübnan, İngiltere ve Güney Afrika oldu. Ekim ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 785,18 ile Güney Afrika’da oldu