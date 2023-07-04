Kimya sektöründen haziran ayında 2,37 milyar dolarlık ihracat

Kimya sektörünün Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Haziran ayında kimya sektörümüz 2,37 milyar dolarlık ihracat ile en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Geçen yıla kıyasla ihracatımızda yüzde 25’lik bir gerileme oldu. İlk altı aylık dönemde ise ihracatımız yüzde 13,5 azalarak 14,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl ihracatımızdaki gerilemeye sebep olan etkenlerin başında sektörümüzün hammaddesi olan petrol ve petrokimya fiyatlarındaki gelişmeler öne çıkıyor.

Geçen yıl yüksek seyreden petrol ve emtia fiyatları bu yıl düşük seyrediyor. Bununla birlikte gübre ve ilaç sektörlerimizin ihracatında önceliğin yurt içi pazara verilmesi nedeni ile ihracatımız olumsuz etkileniyor. İlaç ihracatında istediğimiz performansı yakalayamadık. Diğer yandan sektörümüzün en büyük ihracat pazarı olan AB ülkelerinde yaşanan resesyonun etkisi devam ediyor. Tüm bunlara ilave olarak, dokuz günlük Kurban Bayramının Haziran ayına denk gelmesi de Haziran ayı ihracat performansını etkiledi. Enflasyon, kur ve faiz dengesinin sağlıklı bir patikaya oturması ile ihracatımızın daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasını bekliyoruz. Yılsonuna kadar ihracat hedefimizi yakalamak için durmadan çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam edeceğiz” dedi.

Haziran ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

Haziran ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 730 milyon 7 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 513 milyon 860 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 248 milyon 301 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke ABD oldu

ABD, Haziran ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Haziran ayında ABD’yi takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise İspanya, Rusya, Almanya, Hollanda, İtalya, Irak, Romanya, Yunanistan ve Belçika oldu. Haziran ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 100,68 ile Yunanistan’a oldu.

Haziran ayında ABD’ye yapılan kimya ihracatı 169 milyon 396 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 18,50 arttı. Haziran ayında ABD’ye en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “anorganik kimyasallar”, “plastikler ve mamulleri”, “kauçuk,kauçuk eşya” ve “organik kimyasallar” oldu.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Rusya, İspanya, Hollanda, İtalya, Almanya, Romanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika olarak ilk onda yer aldı.