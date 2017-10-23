23 Ekim 2017

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından yürütülen "Kimya Sektörünün Yoksullukla Mücadelesi" projesi tamamlandı.



Proje kapsamında İstanbul’un sosyoekonomik bakımdan dezavantajlı bölgelerinde yaşayan 108 kişiye kimya sektöründeki ara eleman ihtiyacını karşılayacak şekilde mesleki eğitimler verildi.



Projenin hedef kitlesinin kimya sektöründe ihtiyaç duyulan alanlarda eğitilebilmesi amacı ile yapılan İK İhtiyaç Analizi sonucunda kişilerin "İşe hazırlık Temel Eğitimleri (İŞTE)" ile birlikte MEB onaylı "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler" eğitimlerini almaları sağlandı. 1 Kasım 2016’da başlayan proje sonucunda 49’u kadın olmak üzere toplam 108 kişi MEB onaylı sertifikalarını aldı.

Projeye Özel İnsan Kaynakları Portalı

Mesleki eğitimler ile birlikte kursiyerlerin istihdam edilebilirliğinin ve işgücüne katılım oranlarının arttırılmasını hedefleyen proje kapsamında "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme", "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kauçuk Üretimi", "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Laboratuvarı" ve "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi" eğitimleri verildi.

Atölye Çalışmaları

Proje kapsamında ayrımcılıkla mücadele çalışmaları doğrultusunda kimya sektörü ve yerel yönetimlerin işbirliği ile "İK Genel Bakış Atölyesi", "Toplumsal Ayrımcılık ve Ön Yargı Atölyesi" , "Kayıt Dışı İstihdam ve Çocuk İşçiliği Atölyesi" ve "Sonuçların Genel Olarak Değerlendirildiği Atölye" olmak üzere 4 Atölye çalışması gerçekleştirildi.

"Projemizin benzer sektörlere de iyi bir uygulama örneği olmasını umuyoruz"

Sektörün nitelikli eleman açığını gidermede eğitimin önemli olduğunu vurgulayan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, proje ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Mesleki eğitimlere katılan kişilerin sektörde yer almalarına aracı olmak için İŞTEKİMYA adı ile bir insan kaynakları eşleştirme portalı geliştirdik. Bu portal sektörümüzde iş arayan adaylar ile eleman arayan firmalarımızı buluşturmak amacıyla her iki kesime de ücretsiz olarak hizmet vermeye devam ediyor. Gerek eşleştirme portalı üzerinden gerekse proje kapsamında çalıştığımız belediyeler aracılığı ile bu kişilerin belge sahibi olarak çok daha yüksek oranda iş bulma potansiyeli yaratılmıştır" dedi.



Kimya sanayinin, ihracattaki yükseliş trendini 2017 yılında da sürdürdüğünü ifade eden Akyüz, "Sorumluluğumuzun bilincinde olarak Türk kimya sektörünün gelişimi için çalışmalarımızı en yoğun şekilde sürdürüyor, sektörün geleceği ile ilgili konuları yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda İKMİB olarak, gerçekleştirdiğimiz birçok hizmet ile ihracatçılarımıza olan desteğimizi son sürat sürdürecek, hem ülkemizin hem de sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak yeni projeleri desteklemeye bundan sonra da devam edeceğiz. Umuyoruz ki uyguladığımız bu analize dayalı mesleki eğitim ve eşleştirme sistemi benzer sektörlerde iyi bir uygulama örneği olarak kabul görür ve dezavantajlı yoksul kesimin kalifiye işgücü olarak yetişmesi konusunda başka projelerin tohumlarının atılmasına da sebep oluruz" diye konuştu.