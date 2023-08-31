Kırmızıbiber üretiminde rekolte 5 bin tona dayandı

Ziya İPEK

Kırmızı “salçalık” biber, toptan olarak kilogramı 21 ile 25 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı bulurken, tarımsal üretimde de ilçe ekonomisine yılda 100 milyon liradan fazla da bir katkı sağlıyor. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Karaisalı ilçesinde salçanın ham maddesi kırmızıbiberin üretim alanının her yıl arttığını, geçen yıl 1.400 dekar alanda 4 bin 900 ton rekolte elde edildiğini bildirdi.

Ağustos ayının ortasında başlayan kırmızıbiberdeki hasadın eylül ayına kadar devam ettiğini kaydeden Tekin, bu yıl da geçen yılki kadar bir alanda üretim yapıldığını, toplam rekoltenin 4 bin 500- 4 bin 800 ton civarında olmasını beklediklerini dile getirdi.

Özellikle Karaisalı’da yetiştirilen kırmızıbiberden yapılan salçanın; Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu mutfağında önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Tekin, biber salçası denilince akıllara Karaisalı’nın geldiğini, burada yetiştirilen ürünlerle elde edilen salçanın kendine özgü tadı, rengi, kokusu, lezzeti ve verimi ile tercih edildiğini anlattı.

Karaisalı’da üretilen ve yöre çiftçisi için önemli bir gelir kaynağı olan salçalık biber fiyatının üreticiyi memnun ettiğini de ifade eden Tekin, “Özellikle Çakıt ve Üçürge ırmaklarının çevresinde yaygın olarak fideden dikiliyor. Ata tohumundan fideler, nisan ayının ortasında toprakla buluşuyor. Bugünlerde tarlada satış fiyatı 24-25 lira arasında değişiyor” dedi.