Kızıltan: Mersin, 6 milyar doları aşan ihracatıyla başarı hikâyesi yazıyor

Ayhan Kızıltan şunları söyledi: “2021 yılında 17 iken 2022 yılında 15 firmayla listede 2 firmanın eksilmiş gibi görünse de TİM ilk 1000 ihracatçısı içerisinde Mersin firmalarının ihracatı 2021 yılına göre yüzde 42 genişledi. Totalde artan bu rakam çok önemlidir. Kalite artışının göstergesidir. Listede var olan firmalarımızın sıralamadaki yerlerini yükseltmesi ise ayrıca önemli bir başarıdır” dedi.

İhracatımız listelerle sınırlı değil

Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firması listesine giren tüm firmaların ihracat toplamının faaliyet gösterdikleri illere göre sıralamasında Mersin’in Türkiye genelinde 14. Sırada olduğuna dikkat çeken Kızıltan, “Ağırlıklı olarak hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; fabrikasyon metal ürünleri, diğer metalik olmayan mineral ürünler imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren toplam 15 adet Mersin firmasının 8 adeti genel ihracat sıralamasındaki yerini 2021 yılına göre yükseltmiştir” diye belirtti.

Mersin ihracatının bu listelerle sınırlı olmadığını kaydeden Kızıltan, kentte binlerce kaliteli, ihracat ve üretim odaklı firmanın bulunduğunu ve ülke ekonomisinin omurgasını oluşturduğunu vurguladı. Mersin’in ihracat rakamını kısa sürede 10 milyar doların üstüne çıkarabilecek potansiyele sahip olduğuna da değinen Kızıltan, bunu sağlamak için bazı temel yatırım eksikleri bulunduğuna dikkat çekti.

Kızıltan, Mersin Ana Konteyner Limanı, Mersin Lojistik Merkezi, Çeşmeli-Taşucu Otoban bağlantısı, D-400’e paralel alternatif bir kara yolu, açılması beklenen Çukurova Bölgesel Uluslararası Havalimanı’nın bu eksikler arasında yer aldığını hatırlattı. Yatırımların hayat bulması sonrasında Mersin’in sadece kendisi için değil, hinterlandındaki tüm üretici ve ihracatçı iller için lojistikte maliyet avantajı sağlayıp rekabetçiliğe katkı sunacağını söyledi.