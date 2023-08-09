KKTC’de genç kadınlara 'Kız Kardeşim' desteği

Fikret ÇENGEL

Son 4 yıldır sürdürülen iş birliği kapsamında Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Kız Kardeşim Projesi’nin etki alanı genişliyor. Bu çerçevede Lefkoşa’da 5 Ağustos 2023 tarihinde Gİ-KA İstasyon’da bir buluşma gerçekleştirildi. GİKAD’ın hayata geçirdiği yaklaşık 150 girişimci kadının üye olduğu, geleneksel el sanatlarından gıdaya kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren Gİ-KA Kooperatifi hakkında bilgi verildi. Kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda GİKAD ile iş birliği yapan Kız Kardeşim Projesi’nin yeni dönemindeki faaliyetleri anlatıldı.

“GİKAD ile anlamlı iş birliğine devam ediyoruz”

Coca-Cola Türkiye Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Zeynel Çağlar, GİKAD üyeleri ile bir kez daha bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Çağlar, “2023 yılı ile birlikte ikinci fazını başlattığımız Kız Kardeşim Projesi’nin yeni döneminde daha çok genç kadın lider ve kadın kahraman oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Projemizi, 18-25 yaş arası genç kadınların kendilerini tanımaları, hayallerinin gerçekleşmesine giden yol için bir fırsat sunabilmeyi, ilham bulmalarını ve kendilerinin de genç kadınlara ilham vermelerini sağlayacak şekilde güncelledik. GİKAD ile yürüttüğümüz anlamlı iş birliğine devam ediyoruz. Katılımcılar, proje kapsamında yeni döneminde hayata geçirdiğimiz ‘Keşfet Kendini’ testlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek” dedi.

Yeni dönem başladı

Kız Kardeşim Projesi’nin yeni döneminde 18-25 yaş arasındaki kadınlara yönelik; “Kız Kardeşim Güçlenme Programı”, “Kız Kardeşim Burs Programı” ve “Kız Kardeşim Yıldızlar Karması Programı” olmak üzere üç ayrı program hayata geçirildi. Bu yeni programlar ile 50 bin genç kadının güçlenmesine destek olmak hedefleniyor. Güçlenme Programı üç temel uygulamadan oluşuyor. Keşfet Kendini ile Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE) tarafından gerçekleştirilecek kişilik ve dayanıklılık envanteri testi 10 bin genç kadına ücretsiz olarak sunuluyor.

“Kişilik Envanteri Testi” ve “Dayanıklılık Envanteri Testi” gençlerin kendilerini keşfetmeleri, potansiyellerini fark etmeleri, duygusal dayanıklılıklarını öğrenmeleri ve geleceklerini güçlü hedeflerle inşa edebilmeleri için onlara yol gösteriyor. DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü uzmanları aracılığı ile hazırlanan ve 14 temel kişilik özelliği ile 5 genel kişilik eğilimini ölçen Kişilik Envanteri, 30 soruluk bir yetenek testi ve 143 maddelik bir sıfat listesi olmak üzere toplam 2 bölümden oluşuyor.

“Kendini Yönetebilme”, “Öz Yetkinlik”, “Stresle Baş Etme”, “Duyguları Yönetebilme”, “Hedefe Odaklanma/Sebat/Planlama”, “İlişkileri Yönetebilme” olmak üzere 6 temel yaşam becerisinden oluşan Dayanıklılık Envanteri'nde ise 92 soru yer alıyor. Test sonuçları genç kadınlara özel bir yorum raporu ile gönderiliyor.

Kız Kardeşim Projesi ile 7 yılda 450 bin girişimci kadına ulaşıldı

Kız Kardeşim Projesi; CocaCola’nın tüm dünyada kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta güçlenmeleri hedefi ile uygulanmaya başlayan 5by20 programının bir parçası olarak, Coca-Cola Vakfı desteğiyle, Coca-Cola Türkiye tarafından hayata geçirildi. 2015 yılından günümüze kesintisiz olarak sürdürülen projede, Türkiye’de kadınların sosyo-ekonomik olarak güçlenmesi ve ekonomiye aktif katılımlarının desteklenmesi hedeflendi. Bu kapsamda 2015 yılından 2023 yılına kadar Türkiye’nin 81 ilinde 15- 55 yaş arasındaki toplam 450 bin kadına erişim sağlandı. Kız Kardeşim Hibe Programı çerçevesinde 7 yılda kadın girişimcilere 4 milyon TL'den fazla destek verildi.

Depremden etkilenen 300 başarılı kadına burs

Güçlenme Programı kapsamında Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) ile birlikte çevrimiçi mentorluk uygulaması hayata geçirildi. Bu uygulama ile bireysel ve kariyer yolculuklarında daha da güçlenmelerini sağlayacak mentorluk uygulamaları ile genç kadınların mesleki ve kişisel gelişimleri, profesyonel öğrenci koçları ve Coca-Cola ekosistemindeki profesyoneller tarafından desteklenecek.

Yeni dönemde ayrıca gençlerle ve alanında başarılı, tanınmış isimlerle yılda iki kez olmak üzere ağırlıklı olarak çevrimiçi platformda ilham buluşmaları gerçekleştirilecek. Kız Kardeşim Projesi’nin yeni döneminde Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte yürütülen Burs Programı, devlet üniversitelerinde okuyan hazırlıktan son sınıfa kadar olan öğrencileri kapsıyor. 2023 yılının ilk yarısında, lisans eğitimine devam eden ve depremden doğrudan etkilenen 300 başarılı genç kadına burs verildi.