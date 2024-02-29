KMTSO Başkanı Buluntu: Kahramanmaraş 100 yılın dönüşümünü yaşayacak

Nesrin KOÇASLAN

“Şirketin yerini havaalanının güneyi olarak belirledik” Meclis sunumunda özellikle TUSAŞ yatırımına ilişkin konuşan Buluntu, TUSAŞ-KMTSO ortaklığıyla kurulan şirkete kentin her bir ferdinin ortak olabileceğini söyledi. Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “22 Şubatta TUSAŞ ile birlikte kuracağımız şirketin ortaklık sözleşmesini imzalamış olduk.

Şirketin minimum hisse bedeli 100 bin dolar. Kahramanmaraş’ın her ferdi bu şirkete ortak olabilir. Ama burada kritik süreç şu, bu sermaye ne kadar olursa olsun 2 yıl içerisinde 4 eşit taksitle ödenecek fakat 5 yıl buradan kar beklentisi ve mümkün mertebe mücbir sebep olmadığı müddetçe buradan hissesini çekme gibi bir pozisyon olmayacak.

Bu yatırıma ortak olacak insanların bu prosedürü bilmesi lazım, biz bunun şartlarını hazırlıyoruz ve duyurusuna çıkacağız.” Şirketin planlanan bütçesinin ilk etapta 200 milyon dolar olduğunu söyleyen Buluntu, ilerleyen yıllarda da hedef 300-400 milyon dolar seviyesine ulaşmak. Şirketin yerini havaalanının güneyinde berilerdik, bu şirket 500-600 dönüm saha üzerine kurulacak” diye konuştu.

Öte yandan TUSAŞ yatırımı özelinde savunma sanayii alanında başlatılan kümelenme projesine 100’ün üzerinde müracaat olduğunu kaydeden Buluntu, “Kümelenme çalışmalarında ciddi manada firmalarımızı eğitiyoruz. TUSAŞ’ın ekipleri hemen hemen her hafta buradalar görüşmek isteyen firmalarımızı yan tedarikçi olarak görüştürebiliriz. Yatırım ile birlikte 10 binlerce parça üretilecek ve nerdeyse buradaki herkes yan tedarikçi olarak sürecin içerisine dâhil olabilir" dedi.