KOBİ’lerin artık ‘Dijital Usta’sı olacak
Gençlerin dijital yetkinliklerini artırarak KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracata katılım süreçlerine destek olması amacıyla hayata geçirilen ‘Dijital Usta’ projesi; Trendyol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle başladı.
Hayati ARIGAN
Projenin lansmanı, Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde, Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Gençlere eğitim KOBİ’lere dijital güç
İlk etapta Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu’da pilot olarak başlayacak proje kapsamında, toplamda 3 bin gence temel e-ticaret eğitimi verilmesi hedefleniyor. Eğitimler, projeye özel tasarlanan çevrimiçi eğitim platformu üzerinden gerçekleştirilecek.
Temel e-ticaret programını başarıyla tamamlayanlar arasından seçilecek 250 genç, akademisyenler ve Trendyol uzmanları tarafından verilecek 36 saatlik sertifikalı e-ticaret ve e-ihracat uzmanlık eğitim programına katılmaya hak kazanacak. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan gençler, e-ticaret uzmanlığı sertifikası alacak. Eğitimler sonucunda yapılacak değerlendirmeyle belirlenecek 100 genç, proje kapsamında pilot illerdeki KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracat süreçlerine destek olmak amacıyla istihdam edilerek KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkı sunacak.
“KOBİ’lerin dijital uçurumu aşmasına destek olacağız”
Dijital Usta projesinin yalnızca bir eğitim programı olmadığını belirten Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, “KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandıran ve e-ticaretin tabana yayılmasına katkı sağlayan bir kalkınma modeli oluşturuyoruz.
Dijital Usta Türkiye’de üretilen kaliteli ürünlerin ön plana çıkmasını sağlayacak bir proje. KOBİ’lerin dijital uçurumu aşmasına destek olacağız. Bu süreçte, gençlerin iş hayatına güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için ilk üç aylık maaşları Trendyol tarafından karşılanacak” dedi. Şahin, “Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024’te e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı yaklaşık 600 bin. Türkiye’de 3.7 milyon KOBİ’nin yüzde 16’sı e-ticaret faaliyetinde bulunuyor.
Veriler, Türkiye’deki işletmelerin büyük çoğunluğu için dijital kanallar üzerinden yeni pazarlara erişim imkanı olduğunu gösteriyor” diye konuştu. Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ise “Trendyol ekosistemi içinde e-ihracat performansıyla Denizli’nin 6. sırada konumlandığını görüyoruz. Trendyol, şehrimizde 3 bine yakın iş ortağıyla, işletmelerimizi ve müşterileri buluşturan önemli bir platform. ‘Dijital Usta Projesi’, üretime, istihdama ve katma değere yönlendiren bir yol haritası sunacak” ifadelerini kullandı.