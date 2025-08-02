KOBİ’lerin artık ‘Dijital Usta’sı olacak

Hayati ARIGAN

Projenin lansmanı, Denizli Sanayi Oda­sı ev sahipliğinde, Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Si­nan Cem Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğ­lu, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu’nun katılı­mıyla gerçekleştirildi.

Gençlere eğitim KOBİ’lere dijital güç

İlk etapta Balıkesir, Deniz­li, Gaziantep, Nevşehir ve Or­du’da pilot olarak başlayacak proje kapsamında, toplamda 3 bin gence temel e-ticaret eği­timi verilmesi hedefleniyor. Eğitimler, projeye özel tasar­lanan çevrimiçi eğitim platfor­mu üzerinden gerçekleştiri­lecek.

Temel e-ticaret progra­mını başarıyla tamamlayanlar arasından seçilecek 250 genç, akademisyenler ve Trendyol uzmanları tarafından verile­cek 36 saatlik sertifikalı e-tica­ret ve e-ihracat uzmanlık eği­tim programına katılmaya hak kazanacak. Bu aşamayı da ba­şarıyla tamamlayan gençler, e-ticaret uzmanlığı sertifika­sı alacak. Eğitimler sonucun­da yapılacak değerlendirmey­le belirlenecek 100 genç, pro­je kapsamında pilot illerdeki KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihra­cat süreçlerine destek olmak amacıyla istihdam edilerek KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkı sunacak.

“KOBİ’lerin dijital uçurumu aşmasına destek olacağız”

Dijital Usta projesinin yalnızca bir eğitim programı olmadığını belirten Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, “KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandıran ve e-ticaretin tabana yayılmasına katkı sağlayan bir kalkınma modeli oluşturuyoruz.

Dijital Usta Türkiye’de üretilen kaliteli ürünlerin ön plana çıkmasını sağlayacak bir proje. KOBİ’lerin dijital uçurumu aşmasına destek olacağız. Bu süreçte, gençlerin iş hayatına güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için ilk üç aylık maaşları Trendyol tarafından karşılanacak” dedi. Şahin, “Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024’te e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı yaklaşık 600 bin. Türkiye’de 3.7 milyon KOBİ’nin yüzde 16’sı e-ticaret faaliyetinde bulunuyor.

Veriler, Türkiye’deki işletmelerin büyük çoğunluğu için dijital kanallar üzerinden yeni pazarlara erişim imkanı olduğunu gösteriyor” diye konuştu. Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ise “Trendyol ekosistemi içinde e-ihracat performansıyla Denizli’nin 6. sırada konumlandığını görüyoruz. Trendyol, şehrimizde 3 bine yakın iş ortağıyla, işletmelerimizi ve müşterileri buluşturan önemli bir platform. ‘Dijital Usta Projesi’, üretime, istihdama ve katma değere yönlendiren bir yol haritası sunacak” ifadelerini kullandı.