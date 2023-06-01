KOBİ’ler e-ihracatta çekingen kalıyor

Hamide HANGÜL

Amazon Türkiye ve PwC Türkiye iş birliği ile ha­zırlanan "Türkiye'deki KO­Bİ'lerin E-Ticaret Görünü­mü” raporu açıklandı. Türki­ye’de 2 bin den fazla KOBİ ile yapılan çalışmaya göre, Tür­kiye'deki KOBİ'lerinin yüz­de 25,3'ü e-ticaret faaliyetle­rinde bulunduklarını, yüzde 19'u ise önümüzdeki dönem­de e-ticarete başlamayı plan­ladıklarını belirtiyor. Rapora göre, Türkiye'deki KOBİ'lerin henüz küçük bir kısmı e-ih­racat yapıyor. Ankete katılan KOBİ'lerin yalnızca yüzde 4,1'i e-ihracatı işlerine dahil ettiklerini belirtiyor.

Rapor, Türkiye'deki KO­Bİ'ler için e-ihracat faaliyet­lerine katılmamalarının ar­kasındaki temel nedenin bil­gi eksikliği olduğunu ortaya koyuyor. Ankete katılan KO­Bİ'lerin yüzde 76,8'i e-ihraca­tın ne olduğu ve nasıl yapıla­cağı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve yalnız­ca yüzde 23,2'si e-ihracat te­rimlerine aşina olduklarını belirtiyor. Ankete katılan KO­Bİ'lerin yüzde 55'i, hedef pa­zar ve sektörel bilgi eksikliği­nin sınır ötesi e-ticaret yap­ma becerilerini kısıtlayan en büyük zorluk olduğunu be­lirtiyor. Ayrıca, katılımcıla­rın yüzde 43'ü, özellikle satış sonrasına ilişkin olarak ulus­lararası bir kitleye hitap ede­meyen yetersiz müşteri hiz­metleri süreçlerine sahip ol­duklarını düşünürken, yüzde 30'u, lojistiğe erişim yetersiz­liği nedeniyle e-ihracata çe­kimser yaklaşıyor. Toplantı­da, KOBİ'lerin dijitaleşmesi ve inovasyona önem verme­sinin önemli olduğuna vurgu yapıldı.