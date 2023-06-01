KOBİ’ler e-ihracatta çekingen kalıyor
Amazon Türkiye ve PwC Türkiye iş birliği ile hazırlanan "Türkiye'deki KOBİ'lerin E-Ticaret Görünümü” raporu açıklandı. Türkiye’de 2 bin den fazla KOBİ ile yapılan çalışmaya göre, Türkiye'deki KOBİ'lerinin yüzde 25,3'ü e-ticaret faaliyetlerinde bulunduklarını, yüzde 19'u ise önümüzdeki dönemde e-ticarete başlamayı planladıklarını belirtiyor.
Hamide HANGÜL
Amazon Türkiye ve PwC Türkiye iş birliği ile hazırlanan "Türkiye'deki KOBİ'lerin E-Ticaret Görünümü” raporu açıklandı. Türkiye’de 2 bin den fazla KOBİ ile yapılan çalışmaya göre, Türkiye'deki KOBİ'lerinin yüzde 25,3'ü e-ticaret faaliyetlerinde bulunduklarını, yüzde 19'u ise önümüzdeki dönemde e-ticarete başlamayı planladıklarını belirtiyor. Rapora göre, Türkiye'deki KOBİ'lerin henüz küçük bir kısmı e-ihracat yapıyor. Ankete katılan KOBİ'lerin yalnızca yüzde 4,1'i e-ihracatı işlerine dahil ettiklerini belirtiyor.
Rapor, Türkiye'deki KOBİ'ler için e-ihracat faaliyetlerine katılmamalarının arkasındaki temel nedenin bilgi eksikliği olduğunu ortaya koyuyor. Ankete katılan KOBİ'lerin yüzde 76,8'i e-ihracatın ne olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve yalnızca yüzde 23,2'si e-ihracat terimlerine aşina olduklarını belirtiyor. Ankete katılan KOBİ'lerin yüzde 55'i, hedef pazar ve sektörel bilgi eksikliğinin sınır ötesi e-ticaret yapma becerilerini kısıtlayan en büyük zorluk olduğunu belirtiyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 43'ü, özellikle satış sonrasına ilişkin olarak uluslararası bir kitleye hitap edemeyen yetersiz müşteri hizmetleri süreçlerine sahip olduklarını düşünürken, yüzde 30'u, lojistiğe erişim yetersizliği nedeniyle e-ihracata çekimser yaklaşıyor. Toplantıda, KOBİ'lerin dijitaleşmesi ve inovasyona önem vermesinin önemli olduğuna vurgu yapıldı.