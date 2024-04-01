Koç Holding’te yapay zekâ verimliliği

Koç Topluluğu çalışanları, KoçGPT ile e-posta ve toplantı yönetimi, metin düzenleme, kurumsal terimler, dil çeviri gibi modülleriyle ofis çözümlerine ulaşıyor, etik ilkeler ve uyum politikaları alanındaki sorularına hızlıca yanıt alıyor.

KoçGPT, Koç Topluluğu bünyesindeki farklı sektörlere, kurumsal bir yapıda tek GPT modeli üzerinden hizmet vermesi açısından dünyadaki benzer uygulamalar arasında farklılaşıyor. Koç Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Alphan Kimyonok, Dijital Dönüşüm Programı kapsamında, tüm Topluluk şirketlerinde ileri veri analitiği, makine öğrenmesi, yapay zekâ, doğal dil işleme ve nesnelerin interneti gibi dijital teknolojilerle 2 binin üzerinde proje geliştirdiklerini belirtti.

Dijital Dönüşüm Programı’nı Topluluğun başarılı iş sonuçlarına ulaşmasındaki önemli unsurlardan biri olarak gördüklerini belirten Kimyonok, “Koç Holding olarak çalışma arkadaşlarımızın iş süreçlerini dijital teknolojilerle kolaylaştırarak daha katma değerli faaliyetlere odaklanmalarının yolunu açmayı önemsiyoruz. Bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz projelerin, hem süreçlerde verimlilik hem de çalışan deneyimine katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.