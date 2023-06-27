“Kocaeli sanayinin yanında turizmle de anılsın istiyoruz”

Belma A.Özgen

Dünya Gazetesi’nin ziyaret ettiği Gezer, İstanbul’dan sonra en çok vergi veren ilin de Kocaeli olduğunu kişi başına geliri en yüksek olan iller arasında yer aldığını kaydetti. “Nasıl ki Türkiye’nin mozaiği Kocaeli ise Kocaeli’nin de mozaiği Kocaeli Ticaret Odası’dır” diyen Gezer, yaklaşık 17 bin üyesi bulunan Kocaeli Ticaret Odası’nın toplumun A’dan Z’ye her kesiminin sorunlarını bildiğini ve bunları doğru bir şekilde ilettiğini kaydetti.

“Çalışmaları hızlandırdık”

Kocaeli’nin ticaret ve hizmet hayatında bir daralma yaşandığını ifade eden Gezer, KOTO olarak kentin turizmini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı. “Kocaeli sadece bir sanayi şehri değil turizmi ile de bilinsin, anılsın istiyoruz” diyen Hüseyin Gezer turizmin yanı sıra tarım sektörünün de gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını anlattı. Tarım sektöründe de özellikle seracılık alanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile de ortak çalışmalar yürüttüklerini ve onlarla beraber oldukça güzel işler yaptıklarını söyleyen Gezer, ‘Organize Sera Bölgesi’ teklifinin de halen değerlendirmede olduğunu söyledi. “Sağlık alanında özel hastane işletmeciliğinden medikal, optik alana kadar nerede ise her alanda hizmet verdiğini anlatan ve aynı zamanda eczacı olan Hüseyin Gezer, Kocaeli’nin sağlık turizminde hak ettiği konumda olmadığını, İstanbul’un çok gerisinde kaldığının altını çizdi. 17 tane özel hastane bulunan Kocaeli’nin de Türkiye’deki sağlık turizminden yeterince pay alamadığını aktaran Gezer, ilin özellikle tanıtım konusunda eksikliği olduğunu sözlerine ekledi.