Koç’un şövalyesi

Sanayi, iletişim ve ulaşım tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk büyük kuruluş olan bu müzede Atatürk bölümü başta olmak üzere denizcilik, havacılık, kara ulaşımı, iletişim, baskı atölyesi, bilimsel aletler, modeller ve oyuncaklar ile ilgili tüm sergileri bu alanlarda ziyaretçilere sunuyor.

Birbirinden değerli eşya ve ürünlerin sergilendiği müzenin tarihi ödüllerle dolu. 1996 yılında Avrupa Müzeleri Konseyi Özel Ödülü, müzecilik konusundaki öncülük ve girişimciliğinden dolayı Rahmi M. Koç almış, müze Kültür Bakanlığı'nın 2001 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü de kazanmıştı.

Müzenin kendisi kadar yöneticileri de önemli ödüller allıyor. Bu isimlerden biri de müze müdürü Mine Sofuoğlu. Önceki gün İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle Sofuoğlu, “Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia” nişanı aldı. Şövalyelik unvanı alan Sofuoğlu’na ödülü İtalya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella adına İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi takdim etti.

Törene müzenin kurucusu Rahmi Koç da katıldı. Sosyal medyadan açıklama bulunan Sofuoğlu, “Bizlere kazandırdığı global ve uluslararası vizyon için kurucumuz sayın Rahmi M. Koç’a minnettarım. 18 yıldır Rahmi M. Koç Müzeleri için çalışıyor olmaktan bir kez daha gurur duyuyorum. İki ülke arasındaki bu önemli kültür köprüsünün kurulmasında emeği geçen tüm Türk ve İtalyan dostlarıma ve ortak hedefler için canla başla çalışan müze ekibimize de ayrıca en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.