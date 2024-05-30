KOMATEK 2024 Fuarı, İstanbul’da kapılarını ziyaretçilerine açtı

Küresel koşulların etkisiyle çevre bilincinin öne çıkmasıyla üretilen ve kullanıcılar ile sektörün ilgisini çeken temiz yakıtlarla çalışan makineler İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) yerini aldı. Fuarda Çin, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya gibi birçok ülkeden 200’ün üzerinde yabancı firma da fuara katılıyor. Fuarda toplamda 300 firma stant açarken; 2 bin civarında makine sergileniyor.

İş Makinesinin Uzaktan Kontrolünü Sağlayan “HidromekOpera” Fuarda Sergilendi

KOMATEK 2024 Fuarı’nda dikkati çeken büyük iş makinalarının yanı sıra operatörlerin yer ve zamandan bağımsız olarak herhangi bir HİDROMEK iş makinesinin uzaktan kontrolünü sağlayan HİDROMEK Opera da yer aldı. Kullanıcı konforunu merkezine alan Opera, çalışmaların güvenle ve konforlu yapılmasını amaçlıyor.

Çevre dostu yüzde 100 yerli ve elektrikli kamyon da fuarda

Bu yıl düzenlenen KOMATEK 2024 Fuarı’nda sektörde öne çıkan temalardan biri de çevre dostu iş makineleri oldu. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması ile dünya genelindeki iş sektörleri, çevre dostu üretime yöneldi.

KOMATEK 2024 Fuarı’nda birçok firmanın sürdürülebilir bir yaşam için düşük emisyon değerlerine sahip, daha az enerjiyle daha fazla iş yapmayı hedefleyen makineler stantlarda yerini aldı. Yeşil enerji anlayışıyla sürdürülebilir ve temiz üretim teknolojileri benimsenerek tasarlanan makinelerin yer aldığı fuarda Türkiye’nin en büyük yüzde 100 elektrikli kamyonları da sergileniyor.

İBB’den fuara ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Dr. Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Sanayi ve Ticaret Platformu Koordinatörü Nahit Karaca ve Deniz Mazıcıoğlu da fuara katılarak, stantları ziyaret etti.

“Doğayı koruyan, minimum sorun sağlayan makineler fuarda”

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün de: “17’incisini ilk kez İstanbul’da düzenlediğimiz KOMATEK 2024 Fuarı’nın benim için heyecanlandırıcı rolü, makinelerimizde ilk defa içten yanmalı faz 5 seviyesinde emisyon üreten motorlarımız kullanıldı. Ülkemizi, insanların sağlığını ve doğayı koruyan azot bileşenleri ve karbonmonoksit bileşenleri açısından minimum sorun sağlayan makineler fuarda. Aynı zamanda sıfır emisyon sağlayan hem istif makinelerinde hem iş makinelerinde akülü ürünlerimiz hatta dev kamyonlarda bile çevre dostu çözümleri mutfakta görmek mümkün. İş makinaları sektörü olarak küresel dünyadaki rekabette kendimizi kanıtlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunun içinde ulusal ya da uluslararası çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Fuara yurt dışından büyük bir katılım sağlandı. Fuarımızın; ülkemize, sanayimize, sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Dünyadaki iş sektörünün yönünü yeşil ekonomi ve yeşil enerjiye çevirdiği bu günlerde istif makineleri sektörü üzerine düşen görevi yapıyor”

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı ve İMDER Başkan Vekili Serkan Karataş da KOMATEK 2024 Fuarı’na ilişkin şunları söyledi: “İSDER olarak fuarın ana destekçisiyiz. Fuarda yine endüstriyel anlamda, dijitalleşmenin ön plana çıktığı tüm partnerlerimizi, uluslararası misafirlerimizi ağırlayarak detaylı bilgi vereceğiz. Aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen üreticilerinin fuara katılımıyla sektördeki aksiyonlarını yakından takip edeceğiz. Küresel ısınma ve iklim krizi nedeniyle dünyadaki iş sektörünün yönünü yeşil ekonomi ve yeşil enerjiye çevirdiği bu günlerde istif makineleri sektörü de üzerine düşen görevi yapıyor. Sektör; inovasyon, teknoloji ve dijital dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu gelişmelere uygun olarak kendini yeniliyor.”

“Türkiye, dünyada faz 5 motorlu ekskavatör üreten sayılı ülkelerden biri”

İMDER ve İSDER’in genel sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit, açılış konuşmasında, sektördeki yeşil dönüşüme ilişkin; “Türkiye iç pazarında satılan istif makinelerinden yarısından çoğu elektrikli olmaya başladı. İş makinesi tarafında da yeni hem hidrojen hem hibrit hem de elektrikli makine var. Dünyada şu an son teknolojiyle üretilen makinelerin hepsi fuarda sergileniyor. Yerli firmalarımızda standartlara uygun bir şekilde üretilen faz 5 motorlu yeni ekskavatörler mevcut. Bu tarz büyük makineleri dünya standartlarına uygun bir şekilde üretip piyasaya sürmek biraz zor. Bunu yapan ender ülkelerden bir tanesiyiz. Bugün baktığınız zaman dünyada ekskavatör üretebilen az sayıdaki üreticilerden biri de Türkiye” dedi.

Yiğit, “Ülkemizdeki altyapı, üstyapı, enerji, madencilik ve yol projelerine baktığımızda, makine popülasyonunun gerekenin çok altında olduğunu görüyoruz. İş makineleri sektörünün orta vadede yüksek bir hacme kolayca ulaşabileceğine inanıyoruz. Bu süreçte kompakt makineler ve madencilik sektörü belirleyici olacaktır. Sektörümüzde halen insan kaynağı açısından büyük eksiklikler mevcut. Pahalı iş makinalarının doğru kullanılmaması ve bakımlarının düzgün yapılmaması sebebiyle inanılmaz bedeller ödeniyor. Eğitimler, operatörlerin yanı sıra makinaların doğru şekilde bakımı için formenler ve şantiye yöneticileri için de şart. İMDER olarak burada önemli bir rol üstlenebiliriz. Sektöre aşina olmayan üniversite ve meslek liselerindeki genç kuşağın ilgisini arttırmayı hedefliyor ve bu konuda çeşitli iş birlikleri yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.