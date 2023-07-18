Konya Sanayi Odası, yeşil dönüşüme liderlik edecek

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Zirvenin açılışında konuşan Mustafa Büyükeğen, Konya’nın Türkiye’nin önemli sanayi üretim merkezlerinden biri olduğunu, birçok sektörde başarılı hikayeler yazıldığını söyledi.

Yeni başarı hikayeleri yazmak için yeşil dönüşüm sürecine intibak edilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükeğen, Avrupa Birliği ülkelerinin Konya ihracatında kritik yer edindiğini belirterek, yeşil dönüşüm sürecine hazırlanmanın Konya sanayisi için önemli olduğunun altını çizdi.

Büyükeğen, “Avrupa, Yeşil Mutabakat ile 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor. Burada sanayicilerimiz için hayati öneme sahip olan konu; ağır vergi yüklerine maruz kalmamaları için işletmelerindeki karbon salınımlarını azaltmak, hatta mümkünse karbon nötr hale getirmek.

Bu konu, hem Konya sanayimiz hem de Türk sanayisi için çok önemli. Çünkü Avrupa Birliği, Konyamızın en önemli ticari partnerleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 3.2 milyar doların üzerindeki toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 30’unu Avrupa Birliği ülkelerine yaptık. Dolayısıyla ihracatımızın, ticaretimizin kesintiye uğramaması için işletmelerimizi bu sürece hazırlamak hepimiz için çok değerli” diye konuştu.

33 milyon liranın üzerinde enerji tasarrufu yapıldı

Oda olarak karbon salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Büyükeğen, özellikle Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı ile işletmelere enerji tasarrufu noktasında yol haritası sunduklarını aktardı.

Büyükeğen, “Odamızın, KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile hayata geçirdiği Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı Projesi ile isteyen sanayi kuruluşumuza veya kurumlarımıza giderek, daha enerji verimli olmaları için enerji tasarruf potansiyellerini tespit ediyoruz. Ardından raporlarını hazırlayarak, işletmelerimize yapması gerekenlerle ilgili bir yol haritası sunuyoruz.

Bu ölçümlerle yıllık 33 milyon liranın üzerinde enerji tasarrufu yapılmasını, yine yıllık 4 bin 244 ton karbon salınımının önüne geçilmesini sağladık.Oda olarak, yaptığımız ve yapacağımız yeni çalışmalarla Konya sanayisinin yeşil dönüşümüne öncülük edeceğiz” dedi.