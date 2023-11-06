KOSGEB kredisinde ‘75 bin TL şartına’ itiraz

Depremin üzerinden 9 ay geçtiğini belirten Sadıkoğlu, “35 bin 680 binamız ağır hasar aldı. Toplamda 27 bin 500 iş yerimiz ağır hasarlı, maalesef kullanılamaz hale geldi. Malatya’da çarşı olarak tabir ettiğimiz alanların tamamını kaybetmiş durumdayız.

Depremden en çok, küçük ve orta ölçekli işletmeler zarar gördü. Odamıza kayıtlı 10 bin 600 üyemizin yüzde 80’i depremden olumsuz etkilendi. Esnafın ışıkları yanmadan, ticaret devam etmeden, sanayide çarklar dönmeden şehri yeniden ayağa kaldırmak çok güç” dedi.

KOSGEB deprem kredilerinin önemli bir can suyu olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, daha kapsamlı desteklere ihtiyaç olduğunu söyledi. Sadıkoğlu, “Hükümetimiz, depremin yaralarını sarmak adına KOSGEB marifetiyle önemli destekler sundu ve sunmaya da devam ediyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a iş dünyamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak, ticari varlığımızı sürdürebilmemiz için daha kapsamlı desteklere ihtiyacımız var.

Deprem sadece fiziki hasar alan işletmeleri değil, tüm işletmeleri doğrudan veya dolaylı yoldan etkiledi. Bizler desteklerin hasarlı-hasarsız ayrımı gözetmeksizin yapılması konusundaki talebimizi ilk günden beri her platformda dile getiriyoruz. Zira KOSGEB tarafından yeni verilmeye başlayacak sıfır faizli krediden, hasarsız işletmelerin de faydalanabilecek olması bu anlamda memnuniyet verici” diye konuştu.

"Başvuru Malatya için çok düşük"

Destek programı başvurularının başladığını ve 4 günde 12 bin 500 başvuruya ulaştığını belirten KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Malatya’dan şu ana kadar bin 500 başvuru olduğunu, bu sayısının daha fazla olması için KOBİ’lere çağrıda bulundu. KOSGEB Başkanı, konuşmasını “KOSGEB destekleri verildiğinde bir kişiyi abat edecek destekler değil, 200 bin lirayla kimse zengin olmaz. Bizim derdimiz KOSGEB olarak tüccarımızın, sanayicimizin, imalatçımızın yanında olduğumuzu göstermek. Tabiri yerindeyse devletin KOBİ'nin yanında şefkat eli olduğunu ifade ettim. Bu faizsiz kredi, destek programıyla bir can suyu olmasını temenni ediyoruz, işletmelerden tek beklentimiz, burada faaliyetlerini devam ettirmeleri” şeklinde sürdürdü.