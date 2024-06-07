Kozmetik sektörünün hedefi, ABD'ye ihracatı artırmak

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, kimya sektörünün ihracatına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren birlik, kozmetik sektörüne yönelik ABD Sektörel Ticaret Heyeti'ni organize etti. ABD'nin Arizona eyaletinin Tucson şehrinde 1-7 Haziran'da düzenlenen etkinliğe, Türkiye'den kozmetik sektöründe faaliyet gösteren 10 firmadan 16 temsilci, 50'nin üzerinde ABD'li ve Kanadalı firmadan temsilciler katıldı.

ABD'nin birçok eyaletinde ve Kanada pazarında faaliyet gösteren ve arasında Amazon, Bargain Hunt, CVS Health, KeHe, Food Lion, Walgreen gibi büyük firmaların ve mağaza zincirlerinin yer aldığı 50'nin üzerinde alıcı firma ile Türk firmaları arasında 300'ün üzerinde ikili iş görüşmeleri yapıldı.

"Pazarda daha aktif olabilmek adına faaliyetler planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, sektörel ticaret heyetlerinin, firmaların küresel pazarda rekabet güçlerini artırmalarına ve yeni iş fırsatları yakalamalarına yardımcı olduğunu belirtti. Pelister, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Global kozmetik pazarında ABD, dünyanın en büyük ikinci ithalatçı ve ihracatçı ülkesi konumunda bulunuyor. Aynı zamanda kozmetik sektöründe Çin'den sonra en çok dış ticaret açığı veren ikinci ülke olan ABD, 2023 yılında yaklaşık 22 milyar dolarlık kozmetik ürün ithalatıyla Çin'i geçti. Ülkemizin sektörel ihracatında 2023 yılında 3'üncü sırada yer alan ABD'nin yanı sıra civar ülke pazarlarında da ihracatımızın artışı için bu tür heyet ve fuar faaliyetlerimizin önemli etkisi oluyor. Bununla birlikte sektörel ticaret heyetlerinin firmaların sürdürülebilir büyümeyi sağlamalarına da katkısı oluyor. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun sektörümüzün ABD'ye ihracatı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 7,8 artarak 50 milyon dolara ulaştı. Bu pazarlarda daha aktif olabilmek, sektörün bilinirliğinin ve görünürlüğünün artması adına önümüzdeki dönemde de bölgede faaliyetler planlıyoruz."