KTO: Konya makine sektörüyle büyüyecek

Fuarın açılışında konuşan Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlediğimiz fuarları ülkemizin ve şehrimizin dış ticaret hedeflerine ulaşma noktasında son derece önemli görmekteyiz” dedi.

Yüzde 3'e pay istiyor

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Konya olarak ihracat hedeflerini büyüttüklerini ifade ederek, “2002 yılında Konya’nın Türkiye ihracatından aldığı payın binde 3 seviyesinden, yüzde 1.70 seviyesine gelmesinde en büyük katkıyı şehrimizde düzenlenen fuarların verdiğini düşünmekteyiz. Konya olarak artık hedefimiz; Türkiye ihracatından yüzde 3 pay almak” diye konuştu.

Konya’nın bu hedefinde lokomotif sektörün makine sektörü olacağını belirten Öztürk, "İhracatımızın yüzde 25’ini karşılayan makine sektörümüzden, 2023 yılında 1 milyar dolar civarında ihracat beklemekteyiz. Burada bulunan Konya’mızın makine sektöründe öncü firmaları ile birlikte bu rakamı ilerleyen yıllarda çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz.

Makine imalat sanayi sektöründe ihtisaslaşan Konya, yerli makine üretimine ve ülkemizin sanayi hamlesine çok büyük katkılar sunmaktadır. Tarım makineleri sektörü ile başlayan yolcuğumuz, yüksek teknolojili makine üretiminde küresel bir merkez olma yolunda devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin makine üretim üssü Konya olmalıdır ve olacaktır” dedi.

Konya’nın ticareti, üretimi ve beşeri gücü ile küresel ekonomide bir dünya markası olma yolunda ilerlediğini söyleyen Öztürk, şehrin ihracat ağını devamlı genişlettiğini söyledi. Öztürk konuyla ilgili şunları söyledi: “Konya’nın dış ticarette tüm ülkeler için önemli bir ortak olduğunu düşünüyoruz. Konya, küresel ölçekte yaşanan büyük dalgalanmalara rağmen, üretim yapısı ve dış ticareti ile güvenli ve sağlam bir tedarikçi olduğunu göstermiştir.”